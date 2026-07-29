У Швеції ексконсультанта армії визнали винним у шпигунстві на Росію

У Швеції суд визнав винним ІТ-фахівця у спробі передати секретні дані російським спецслужбам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі AFP.

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Спроба передачі даних і контакти з російськими спецслужбами

29 липня суд у Стокгольмі ухвалив рішення щодо 34-річного чоловіка, який раніше працював консультантом для шведської армії у 2018–2022 роках. Його визнали винним у спробі передати засекречену інформацію, до якої він мав доступ під час роботи.

Слідство встановило, що у листопаді-грудні 2025 року під час поїздки до Москви він намагався передати ці дані представникам російських спецслужб. Перед цим чоловік контактував із ФСБ та військовою розвідкою РФ.

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Судове рішення та додаткові обставини справи

Суд також встановив, що у засудженого є серйозні проблеми з психічним здоров’ям. Йому призначили примусове психіатричне лікування.

Зазначається, що чоловік має іранське походження, але проживав у Швеції все життя. Попри рішення суду, він не визнає своєї провини.

Окремо триває інше розслідування, у межах якого перевіряють його можливу причетність до підготовки вбивства. Слідчі дії у цій справі ще не завершені.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині двох агентів РФ. Зловмисники діяли порізно на території Краматорська та Лимана, де коригували ворожі обстріли прифронтових міст.

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