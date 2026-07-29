В Швеции бывшего консультанта армии признали виновным в шпионаже в пользу России

В Швеции суд признал IТ-специалиста виновным в попытке передачи секретных данных российским спецслужбам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале AFP.

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Попытка передачи данных и контакты с российскими спецслужбами

29 июля суд в Стокгольме вынес решение в отношении 34-летнего мужчины, который ранее работал консультантом шведской армии в 2018–2022 годах. Его признали виновным в попытке передачи засекреченной информации, к которой он имел доступ во время работы.

Следствие установило, что в ноябре-декабре 2025 года во время поездки в Москву он пытался передать эти данные представителям российских спецслужб. До этого мужчина контактировал с ФСБ и военной разведкой РФ.

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Судебное решение и дополнительные обстоятельства дела

Суд также установил, что у осужденного есть серьезные проблемы с психическим здоровьем. Ему назначили принудительное психиатрическое лечение.

Отмечается, что мужчина имеет иранское происхождение, но всю жизнь прожил в Швеции. Несмотря на решение суда, он не признает своей вины.

Отдельно ведется другое расследование, в рамках которого проверяется его возможная причастность к подготовке убийства. Следственные действия по этому делу еще не завершены.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области двух агентов РФ. Злоумышленники действовали по отдельности на территории Краматорска и Лимана, где корректировали вражеские обстрелы прифронтовых городов.

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