В Швеции бывшего консультанта армии признали виновным в шпионаже в пользу России
В Швеции суд признал IТ-специалиста виновным в попытке передачи секретных данных российским спецслужбам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале AFP.
Попытка передачи данных и контакты с российскими спецслужбами
29 июля суд в Стокгольме вынес решение в отношении 34-летнего мужчины, который ранее работал консультантом шведской армии в 2018–2022 годах. Его признали виновным в попытке передачи засекреченной информации, к которой он имел доступ во время работы.
Следствие установило, что в ноябре-декабре 2025 года во время поездки в Москву он пытался передать эти данные представителям российских спецслужб. До этого мужчина контактировал с ФСБ и военной разведкой РФ.
Судебное решение и дополнительные обстоятельства дела
Суд также установил, что у осужденного есть серьезные проблемы с психическим здоровьем. Ему назначили принудительное психиатрическое лечение.
Отмечается, что мужчина имеет иранское происхождение, но всю жизнь прожил в Швеции. Несмотря на решение суда, он не признает своей вины.
Отдельно ведется другое расследование, в рамках которого проверяется его возможная причастность к подготовке убийства. Следственные действия по этому делу еще не завершены.
Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области двух агентов РФ. Злоумышленники действовали по отдельности на территории Краматорска и Лимана, где корректировали вражеские обстрелы прифронтовых городов.
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