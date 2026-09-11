У парламенті Болгарії вимагають перевірити інформацію про підготовку військових РФ на території країни

Партія "Демократична Болгарія" вимагає заслухати керівників спецслужб та контррозвідки у парламенті через інформацію про ймовірну підготовку російських військових на території країни.

Про це заявив депутат від "Демократичної Болгарії" Івайло Мірчев на брифінгу в парламенті, пише "Укрінформ" з посиланням на із посиланням на Болгарське телеграфне агентство (BTA), повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція парламенту

"Ми вимагатимемо слухань, на яких керівники контррозвідки, Державного агентства національної безпеки та Державного агентства розвідки мають доповісти Народним зборам, чи володіють вони такою інформацією, коли востаннє проводилася відповідна перевірка і як можливо, щоб на території Європейського Союзу та східного флангу НАТО російських військових готували до війни в Україні", - сказав Мірчев.

Зазначається, що приводом до також перевірки Мірчев назвав інформацію видання The Telegraph, яке із посиланням на австралійську розвідку повідомило, що в селі Междені Габровської області нібито проходили підготовку російські військові, а навчання проводили інструктори зі спецпідрозділів Великої Британії та Австралії.

Мірчев закликав болгарських політиків і суспільство звернути увагу на цю інформацію. За його даними, болгарські спецслужби не мають відповідних відомостей.

Читайте також: Прихована мобілізація: сотням тисяч росіян видають "приписи" у військкоматах, - The Moscow Times

Що передувало

Напередодні видання The Telegraph повідомило, що колишні військові елітних спецпідрозділів США, Австралії та Великої Британії могли навчати на території Болгарії та Сербії російських загарбників для участі у війні проти України.

Читайте також: Ветерани елітних підрозділів країн Заходу могли тренувати росіян воювати проти України, - The Telegraph