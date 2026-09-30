Прем’єр Болгарії Радев закликав Європу активніше вести діалог з Росією через ризик ядерної ескалації та розкритикував постачання зброї Україні

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев закликав європейських лідерів активніше використовувати дипломатію у відносинах із Росією, заявивши про необхідність враховувати ризик ядерної ескалації. Він також розкритикував продовження постачання зброї Україні та заявив, що майбутня архітектура миру, на його думку, формуватиметься дипломатією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews, Радев виступив 30 вересня у Брюсселі на саміті видання з питань оборони та космосу.

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"Ми завжди повинні враховувати найгірший сценарій. Чи готові ми до нього? Чи говорить взагалі хтось про оцінку ризиків? Адже ми намагаємося досягти звичайної, конвенційної перемоги над найбільшою ядерною державою", – заявив Радев.

За його словами, Європа має переглянути співвідношення своїх військових, економічних та дипломатичних інструментів і приділяти більше уваги дипломатії.

"Ми ще не вичерпали потенціал дипломатії і повинні діяти та говорити набагато активніше", – наголосив болгарський прем’єр.

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"Існує ядерний козир"

Радев заявив, що ризик застосування Росією ядерної зброї необхідно враховувати під час визначення європейської стратегії. За його словами, Москва може спробувати використати цей фактор, якщо вважатиме себе ослабленою або "загнаною в кут".

"Існує ядерний козир. Ми повинні враховувати це. Ми не можемо закривати очі на те, що на нашому континенті є ядерна зброя, що ядерні боєзаряди перебувають в арсеналі Росії. І це частина розрахунку в цій грі", – сказав він.

Водночас Радев розкритикував погрози, які лунають із Москви. Зокрема, він згадав нещодавню заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що в разі прямої війни між Росією та Європою це була б "зовсім інша" і "дуже коротка" війна.

Болгарський прем’єр критично оцінив таку риторику Кремля, однак заявив, що європейським лідерам слід враховувати можливі наслідки подальшої ескалації.

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Радев розкритикував постачання зброї Україні

Окремо прем’єр Болгарії висловився щодо військової підтримки України. Він назвав стратегію "миру через силу" такою, що, на його думку, не спрацювала.

"Є межа простій передачі зброї та підтримці, тому що остаточна архітектура миру буде сформована дипломатією, а не постачанням озброєнь. Тому ми закликаємо більше прислухатися один до одного, відкривати канали спілкування", – заявив Радев.

Він також зазначив, що не вважає ризик ядерного конфлікту неминучим, однак наполягає, що його необхідно брати до уваги під час ухвалення рішень.

Радев водночас відкинув характеристику свого уряду як проросійського та заявив, що війна РФ проти України стала випробуванням для здатності Європи визначати досяжні політичні цілі й переводити їх у військову стратегію.

Саміт Euronews з питань оборони та космосу проходить 30 вересня у Брюсселі за участю керівництва НАТО та ЄС, представників урядів, військового командування й оборонної промисловості.

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