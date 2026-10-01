Германия готовится к масштабным гибридным атакам, — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готовится к масштабным гибридным атакам и ответит на них "быстро и очень четко".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

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Предупреждение Мерца

Мерц подчеркнул, что рост числа инцидентов происходит на фоне "растущей растерянности" России из-за "неудачного ведения войны в Украине".

Он отметил, что "важно не поддаваться запугиванию со стороны кибератак, дронов и интернет-пропаганды".

Политик повторил свое предупреждение, что "ближайшие месяцы станут решающими для судьбы Украины и безопасности Европы".

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Что предшествовало

30 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия направила НАТО письменное предупреждение о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Североатлантическом альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, реагируя на угрозы России применить ядерное оружие в случае изоляции Калининградской области, заявил, что не воспринимает такие обвинения "слишком серьезно".

В свою очередь помощник диктатора РФ Николай Патрушев заявил, что если НАТО попытается на практике воплотить "угрозы" в отношении Калининградской области, ответ России будет "адекватным и быстрым", а Альянс "пожалеет о своих действиях".

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