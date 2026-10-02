Российские спецслужбы готовят диверсии в ЕС и НАТО: ГУР предупредило партнеров

Российские спецслужбы получили задание активизировать деятельность на территории стран ЕС и НАТО и готовят гибридные операции, направленные на ослабление поддержки Украины и потенциала Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО.

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"Спецслужбы государства-агрессора России получили задание усилить активность на территории государств Европейского Союза и НАТО — речь идет о подготовке к гибридным операциям, направленным на подрыв помощи Украине и ослабление потенциала Альянса", — говорится в сообщении.

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Кремль привлечет завербованных агентов

Для проведения операций, в том числе диверсионного характера, Кремль планирует задействовать завербованных ГУ ГШ (ГРУ) и ФСБ РФ агентов в Европе. В поле зрения российских спецслужб находятся военные объекты, критическая инфраструктура и системы связи.

Среди вероятных целей агрессора — приемные станции спутникового интернета Starlink, расположенные в европейских странах.



"ГУР МО Украины предупредило партнеров о преступных планах государства-агрессора России", — отметили в ведомстве.

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