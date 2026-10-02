Балістична ракета FP-7 під час першого бойового запуску цілилася по об’єкту на ТОТ України, - WSJ

Українська балістична ракета FP-7, про перший бойовий запуск якої 1 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський, цілилися по об’єкту на тимчасово окупованій території.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що балістична ракета FP-7 вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю, хоча поки що незрозуміло, наскільки успішним був перший удар.

Крім того, WSJ пише, що обмежені можливості української оборонної промисловості можуть ускладнити виробництво таких ракет у великих кількостях, а тому її перше застосування, мовляв, може мати потенційно більше символічне, ніж військове значення.

"Саморобна балістична ракета, створена в рекордно короткі строки під обстрілами, була застосована на полі бою", — заявила Ірина Терех, генеральна директорка компанії Fire Point, яка виробила ракету.

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Балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які вона переважно застосовує проти Росії.

Арсенал балістичних ракет дає Україні можливість знищувати російські бункери, мости та будівлі, яким її великий парк дронів навряд чи зміг би завдати суттєвої шкоди, додає видання.

Окрема українська програма з розробки балістичних ракет "FP-7" не змогла набрати обертів, попри те, що випробування проводилися ще у 2024 році. За словами українських чиновників того часу, програмі бракувало виробничих потужностей та фінансування.

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Що передувало?