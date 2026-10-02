Балістична ракета FP-7 під час першого бойового запуску цілилася по об’єкту на ТОТ України, - WSJ
Українська балістична ракета FP-7, про перший бойовий запуск якої 1 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський, цілилися по об’єкту на тимчасово окупованій території.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що балістична ракета FP-7 вводить Україну до невеликої групи країн, здатних виробляти таку зброю, хоча поки що незрозуміло, наскільки успішним був перший удар.
Крім того, WSJ пише, що обмежені можливості української оборонної промисловості можуть ускладнити виробництво таких ракет у великих кількостях, а тому її перше застосування, мовляв, може мати потенційно більше символічне, ніж військове значення.
"Саморобна балістична ракета, створена в рекордно короткі строки під обстрілами, була застосована на полі бою", — заявила Ірина Терех, генеральна директорка компанії Fire Point, яка виробила ракету.
Балістична ракета надає Україні боєприпас із більшою руйнівною силою, ніж безпілотники дальнього радіусу дії, які вона переважно застосовує проти Росії.
Арсенал балістичних ракет дає Україні можливість знищувати російські бункери, мости та будівлі, яким її великий парк дронів навряд чи зміг би завдати суттєвої шкоди, додає видання.
Окрема українська програма з розробки балістичних ракет "FP-7" не змогла набрати обертів, попри те, що випробування проводилися ще у 2024 році. За словами українських чиновників того часу, програмі бракувало виробничих потужностей та фінансування.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський показав перше бойове застосування української тактичної балістичної ракети FP-7.
- Заявлена дальність ураження ракети — до 200 кілометрів, максимальна швидкість — 1500 м/с, а кругове відхилення — 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кілограмів, тоді як максимальна тривалість польоту — 250 секунд.
- Разом із FP-9 компанія Fire Point також розробляла ракету FP-9 із дальністю до 855 кілометрів і бойовим навантаженням 800 кілограмів для ураження цілей у глибокому тилу.
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От краще і не скажеш про ракети, які роблять кацапський кастингар інтер'єрів та проєктиня бетонних конструкцій у ФраєрПонт.
Україна Зеленського нарешті приєдналася до України Порошенка, яка вже випускала "Вільха-М2", хоча та була за характеристиками краща, ніж виріб ФП.
Тактико-технічні характеристики
Характеристики ракети та пускової установки:
Маса ракети: близько 800 кг Калібр: 300 мм Кількість напрямних: 12 Тип бойової частини: осколково-фугасна, касетна Маса бойової частини:[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?] 250 кг («Вільха») 236 кг («Вільха-М1») 170 кг («Вільха-М, М1, М2 ») Максимальна дальність: до 70 км («Вільха»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 [43]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 [24]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 [25] до 130 км («Вільха-М»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 [43]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 [24]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 [25] до 154 км («Вільха-М1»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 [43]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 [24]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 [25] до 202 км («Вільха-М2»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 [43]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 [24]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 [25]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-mil.2021-04-06-44 [44] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Кругове імовірне відхилення: ~10 мhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-45 [45] 30 м (на дальності понад 100 км, для «Вільхи-М»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:3-31 [31] Повний залп: 48 с Паливо: тверде.
Варіанти ракети
«Вільха» (виріб Р624) - базова версія із бойовою частиною ракети 250 кг і дальністю ураження до 70 км.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-46 [46] «Вільха-М» - вдосконалена версія «Вільхи» із бойовою частиною ракети 170 кг і дальністю ураження до 130 км. «Вільха-М» в порівнянні зі звичайною «Вільхою» має збільшений розмір двигуна, за рахунок зменшення бойової частини. «Вільха-М1» - модифікації ракети Р624М-1:[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?] з бойовою частиною вагою 170 кг та дальністю 154 км; з бойовою частиною вагою 236 кг та дальністю 121 км; «Вільха-М2» - існує дві версії керованого снаряда Р624М-2 з масою бойової частини 170 кг та дальністю 141 та 202 км;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-mil.2021-04-06-44 [44] «Вільха-Р» - версія із касетною бойовою частиною ракети.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-47 [47]
Подальші вдосконалення можуть втілюватися шляхом застосування модифікованих на «НВО "Павлоградський хімічний завод"» видів ракетного палива (ТСРП підкласу 1.1) і вакуумного заливання палива, що дозволяє збільшити масу паливного заряду на 6 %, що спричинить збільшення імпульсу тяги на 18 %, що потенційно призведе до збільшення дальності польоту на 40 % для кожного з варіантів виробу «Вільха» (включно з версіями М, М-1 та М-2).