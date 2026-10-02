Балистическая ракета FP-7 во время первого боевого запуска была нацелена на объект на территории временно оккупированных территорий Украины, - WSJ

Украинская баллистическая ракета FP-7, о первом боевом запуске которой 1 октября сообщил президент Владимир Зеленский, была нацелена на объект на временно оккупированной территории.

Об этом пишетThe Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Отмечается, что баллистическая ракета FP-7 вводит Украину в небольшую группу стран, способных производить такое оружие, хотя пока неясно, насколько успешным был первый удар.

Кроме того, WSJ пишет, что ограниченные возможности украинской оборонной промышленности могут затруднить производство таких ракет в больших количествах, а потому их первое применение, мол, может иметь скорее символическое, чем военное значение.

"Самодельная баллистическая ракета, созданная в рекордно короткие сроки под обстрелами, была применена на поле боя", - заявила Ирина Терех, генеральный директор компании Fire Point, изготовившей ракету.

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Балистическая ракета предоставляет Украине боеприпас с большей разрушительной силой, чем беспилотники дальнего радиуса действия, которые она преимущественно применяет против России.

Арсенал баллистических ракет дает Украине возможность уничтожать российские бункеры, мосты и здания, которым ее обширный парк дронов вряд ли смог бы нанести существенный ущерб, добавляет издание.

Отдельная украинская программа по разработке баллистических ракет "FP-7" не смогла набрать обороты, несмотря на то, что испытания проводились еще в 2024 году. По словам украинских чиновников того времени, программе не хватало производственных мощностей и финансирования.

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Что этому предшествовало?