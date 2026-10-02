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Новости Производство баллистических ракет в Украине
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Балистическая ракета FP-7 во время первого боевого запуска была нацелена на объект на территории временно оккупированных территорий Украины, - WSJ

Ракета FP-7

Украинская баллистическая ракета FP-7, о первом боевом запуске которой 1 октября сообщил президент Владимир Зеленский, была нацелена на объект на временно оккупированной территории.

Об этом пишетThe Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Отмечается, что баллистическая ракета FP-7 вводит Украину в небольшую группу стран, способных производить такое оружие, хотя пока неясно, насколько успешным был первый удар.

Кроме того, WSJ пишет, что ограниченные возможности украинской оборонной промышленности могут затруднить производство таких ракет в больших количествах, а потому их первое применение, мол, может иметь скорее символическое, чем военное значение.

"Самодельная баллистическая ракета, созданная в рекордно короткие сроки под обстрелами, была применена на поле боя", - заявила Ирина Терех, генеральный директор компании Fire Point, изготовившей ракету.

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Балистическая ракета предоставляет Украине боеприпас с большей разрушительной силой, чем беспилотники дальнего радиуса действия, которые она преимущественно применяет против России. 

Арсенал баллистических ракет дает Украине возможность уничтожать российские бункеры, мосты и здания, которым ее обширный парк дронов вряд ли смог бы нанести существенный ущерб, добавляет издание.

Отдельная украинская программа по разработке баллистических ракет "FP-7" не смогла набрать обороты, несмотря на то, что испытания проводились еще в 2024 году. По словам украинских чиновников того времени, программе не хватало производственных мощностей и финансирования.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, накануне президент Владимир Зеленский продемонстрировал первое боевое применение украинской тактической баллистической ракеты FP-7.
  • Заявленная дальность поражения ракеты - до 200 километров, максимальная скорость - 1500 м/с, а круговое отклонение - 14 метров. Ее боевая нагрузка составляет 150 килограммов, тогда как максимальная продолжительность полета - 250 секунд.
  • Наряду с FP-9 компания Fire Point также разрабатывала ракету FP-9 с дальностью до 855 километров и боевой нагрузкой 800 килограммов для поражения целей в глубоком тылу.

Автор: 

ракеты (4259) украинское оружие (210) баллистические ракеты (726)
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Топ комментарии
+13
Саморобна балістична ракета

От краще і не скажеш про ракети, які роблять кацапський кастингар інтер'єрів та проєктиня бетонних конструкцій у ФраєрПонт.
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02.10.2026 16:26 Ответить
+12
Одна (!) ракета , і влучила по тот а долетіла в ціль хер його зна, схоже на те що "ось же балістика є , відчіпіться від мене!" А слабо по белгороду вдарити чи заборонив шеф твій?
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02.10.2026 16:17 Ответить
+7
Ніфігасобі!
Україна Зеленського нарешті приєдналася до України Порошенка, яка вже випускала "Вільха-М2", хоча та була за характеристиками краща, ніж виріб ФП.

Тактико-технічні характеристики

Характеристики ракети та пускової установки:

Маса ракети: близько 800 кг Калібр: 300 мм Кількість напрямних: 12 Тип бойової частини: осколково-фугасна, касетна Маса бойової частини:[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?] 250 кг («Вільха») 236 кг («Вільха-М1») 170 кг («Вільха-М, М1, М2 ») Максимальна дальність: до 70 км («Вільха»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 [43]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 [24]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 [25] до 130 км («Вільха-М»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 [43]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 [24]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 [25] до 154 км («Вільха-М1»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 [43]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 [24]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 [25] до 202 км («Вільха-М2»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 [43]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 [24]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 [25]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-mil.2021-04-06-44 [44] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Кругове імовірне відхилення: ~10 мhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-45 [45] 30 м (на дальності понад 100 км, для «Вільхи-М»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:3-31 [31] Повний залп: 48 с Паливо: тверде.

Варіанти ракети

«Вільха» (виріб Р624) - базова версія із бойовою частиною ракети 250 кг і дальністю ураження до 70 км.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-46 [46] «Вільха-М» - вдосконалена версія «Вільхи» із бойовою частиною ракети 170 кг і дальністю ураження до 130 км. «Вільха-М» в порівнянні зі звичайною «Вільхою» має збільшений розмір двигуна, за рахунок зменшення бойової частини. «Вільха-М1» - модифікації ракети Р624М-1:[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?] з бойовою частиною вагою 170 кг та дальністю 154 км; з бойовою частиною вагою 236 кг та дальністю 121 км; «Вільха-М2» - існує дві версії керованого снаряда Р624М-2 з масою бойової частини 170 кг та дальністю 141 та 202 км;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-mil.2021-04-06-44 [44] «Вільха-Р» - версія із касетною бойовою частиною ракети.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-47 [47]

Подальші вдосконалення можуть втілюватися шляхом застосування модифікованих на «НВО "Павлоградський хімічний завод"» видів ракетного палива (ТСРП підкласу 1.1) і вакуумного заливання палива, що дозволяє збільшити масу паливного заряду на 6 %, що спричинить збільшення імпульсу тяги на 18 %, що потенційно призведе до збільшення дальності польоту на 40 % для кожного з варіантів виробу «Вільха» (включно з версіями М, М-1 та М-2).

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02.10.2026 16:23 Ответить

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