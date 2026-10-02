Балистическая ракета FP-7 во время первого боевого запуска была нацелена на объект на территории временно оккупированных территорий Украины, - WSJ
Украинская баллистическая ракета FP-7, о первом боевом запуске которой 1 октября сообщил президент Владимир Зеленский, была нацелена на объект на временно оккупированной территории.
Об этом пишетThe Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что баллистическая ракета FP-7 вводит Украину в небольшую группу стран, способных производить такое оружие, хотя пока неясно, насколько успешным был первый удар.
Кроме того, WSJ пишет, что ограниченные возможности украинской оборонной промышленности могут затруднить производство таких ракет в больших количествах, а потому их первое применение, мол, может иметь скорее символическое, чем военное значение.
"Самодельная баллистическая ракета, созданная в рекордно короткие сроки под обстрелами, была применена на поле боя", - заявила Ирина Терех, генеральный директор компании Fire Point, изготовившей ракету.
Балистическая ракета предоставляет Украине боеприпас с большей разрушительной силой, чем беспилотники дальнего радиуса действия, которые она преимущественно применяет против России.
Арсенал баллистических ракет дает Украине возможность уничтожать российские бункеры, мосты и здания, которым ее обширный парк дронов вряд ли смог бы нанести существенный ущерб, добавляет издание.
Отдельная украинская программа по разработке баллистических ракет "FP-7" не смогла набрать обороты, несмотря на то, что испытания проводились еще в 2024 году. По словам украинских чиновников того времени, программе не хватало производственных мощностей и финансирования.
Что этому предшествовало?
- Напомним, накануне президент Владимир Зеленский продемонстрировал первое боевое применение украинской тактической баллистической ракеты FP-7.
- Заявленная дальность поражения ракеты - до 200 километров, максимальная скорость - 1500 м/с, а круговое отклонение - 14 метров. Ее боевая нагрузка составляет 150 килограммов, тогда как максимальная продолжительность полета - 250 секунд.
- Наряду с FP-9 компания Fire Point также разрабатывала ракету FP-9 с дальностью до 855 километров и боевой нагрузкой 800 килограммов для поражения целей в глубоком тылу.
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От краще і не скажеш про ракети, які роблять кацапський кастингар інтер'єрів та проєктиня бетонних конструкцій у ФраєрПонт.
Україна Зеленського нарешті приєдналася до України Порошенка, яка вже випускала "Вільха-М2", хоча та була за характеристиками краща, ніж виріб ФП.
Тактико-технічні характеристики
Характеристики ракети та пускової установки:
Маса ракети: близько 800 кг Калібр: 300 мм Кількість напрямних: 12 Тип бойової частини: осколково-фугасна, касетна Маса бойової частини:[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?] 250 кг («Вільха») 236 кг («Вільха-М1») 170 кг («Вільха-М, М1, М2 ») Максимальна дальність: до 70 км («Вільха»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 [43]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 [24]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 [25] до 130 км («Вільха-М»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 [43]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 [24]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 [25] до 154 км («Вільха-М1»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 [43]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 [24]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 [25] до 202 км («Вільха-М2»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 [43]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 [24]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 [25]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-mil.2021-04-06-44 [44] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Кругове імовірне відхилення: ~10 мhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-45 [45] 30 м (на дальності понад 100 км, для «Вільхи-М»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:3-31 [31] Повний залп: 48 с Паливо: тверде.
Варіанти ракети
«Вільха» (виріб Р624) - базова версія із бойовою частиною ракети 250 кг і дальністю ураження до 70 км.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-46 [46] «Вільха-М» - вдосконалена версія «Вільхи» із бойовою частиною ракети 170 кг і дальністю ураження до 130 км. «Вільха-М» в порівнянні зі звичайною «Вільхою» має збільшений розмір двигуна, за рахунок зменшення бойової частини. «Вільха-М1» - модифікації ракети Р624М-1:[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело?] з бойовою частиною вагою 170 кг та дальністю 154 км; з бойовою частиною вагою 236 кг та дальністю 121 км; «Вільха-М2» - існує дві версії керованого снаряда Р624М-2 з масою бойової частини 170 кг та дальністю 141 та 202 км;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-mil.2021-04-06-44 [44] «Вільха-Р» - версія із касетною бойовою частиною ракети.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-47 [47]
Подальші вдосконалення можуть втілюватися шляхом застосування модифікованих на «НВО "Павлоградський хімічний завод"» видів ракетного палива (ТСРП підкласу 1.1) і вакуумного заливання палива, що дозволяє збільшити масу паливного заряду на 6 %, що спричинить збільшення імпульсу тяги на 18 %, що потенційно призведе до збільшення дальності польоту на 40 % для кожного з варіантів виробу «Вільха» (включно з версіями М, М-1 та М-2).