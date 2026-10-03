Росіяни атакували Північний міст у Києві: дрон влучив в опору споруди, рух перекрито (оновлено). ВIДЕО

Російські війська вранці 3 жовтня атакували Північний міст у Києві. За попередньою інформацією, ворожий безпілотник влучив в опору мостової споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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"Влучання в Північний міст. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться в повідомленні.

За свідченнями очевидців, безпілотник влучив безпосередньо в опору Північного мосту.

Інформація про можливі пошкодження споруди та наслідки атаки уточнюється.

Згодом Кличко повідомив, що на Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.

"Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили", - наголосив міський голова.

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Росіяни атакували Південний міст у Києві: хронологія ударів

Упродовж 1–2 жовтня російські війська кілька разів атакували Південний міст у Києві.

1 жовтня було зафіксовано перші влучання. Увечері міст знову зазнав атаки.

2 жовтня близько 05:03 сталося чергове влучання, після чого рух мостом перекрили.

Увечері 2 жовтня Південний міст знову атакували.

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