Росіяни атакували Північний міст у Києві: дрон влучив в опору споруди, рух перекрито (оновлено). ВIДЕО
Російські війська вранці 3 жовтня атакували Північний міст у Києві. За попередньою інформацією, ворожий безпілотник влучив в опору мостової споруди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Влучання в Північний міст. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться в повідомленні.
За свідченнями очевидців, безпілотник влучив безпосередньо в опору Північного мосту.
Інформація про можливі пошкодження споруди та наслідки атаки уточнюється.
Згодом Кличко повідомив, що на Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.
"Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили", - наголосив міський голова.
Росіяни атакували Південний міст у Києві: хронологія ударів
Упродовж 1–2 жовтня російські війська кілька разів атакували Південний міст у Києві.
1 жовтня було зафіксовано перші влучання. Увечері міст знову зазнав атаки.
2 жовтня близько 05:03 сталося чергове влучання, після чого рух мостом перекрили.
Увечері 2 жовтня Південний міст знову атакували.
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