На Північному мосту в Києві через удар РФ частково обмежено рух транспорту: тривають ремонтні роботи

Внаслідок ворожого удару на Північному мосту у Києві пошкоджена контактна мережа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

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Як зазначається, на місці тривають ремонтні роботи.

Чи можливо проїхати?

"Рух транспорту обмежений: з лівого на правий берег працюють три полоси, із правого на лівий - одна полоса.

Після завершення робіт рух буде відновлений усіма полосами", - йдеться у повідомленні.

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Згодом стало відомо, що рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47 відновлено за власними схемами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Північний міст у Києві: дрон влучив в опору споруди, рух перекрито.

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