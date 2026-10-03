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Новини Удари РФ по мостах у Києві
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На Північному мосту в Києві через удар РФ частково обмежено рух транспорту: тривають ремонтні роботи

Північний міст

Внаслідок ворожого удару на Північному мосту у Києві пошкоджена контактна мережа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

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Як зазначається, на місці тривають ремонтні роботи.

Чи можливо проїхати?

"Рух транспорту обмежений: з лівого на правий берег працюють три полоси, із правого на лівий - одна полоса.
Після завершення робіт рух буде відновлений усіма полосами", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар по Північному мосту: Київ скували затори. ВIДЕО

Згодом стало відомо, що рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47 відновлено за власними схемами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Північний міст у Києві: дрон влучив в опору споруди, рух перекрито.

Також читайте: Південний міст у Києві повністю закритий для руху, на трьох інших запроваджено обмеження під час тривог, - КМДА

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Київ (17232) міст (954) обстріл (37116)
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Топ коментарі
+2
Штатна істеричка знов собі сраку рве.
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03.10.2026 11:58 Відповісти
+2
Проблеми із самоідентифікацією?
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03.10.2026 12:04 Відповісти
+1
Зелю з дєрьмаком там привязати. Зрадників на всі мости вистачить
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03.10.2026 11:58 Відповісти

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