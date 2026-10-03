На Північному мосту в Києві через удар РФ частково обмежено рух транспорту: тривають ремонтні роботи
Внаслідок ворожого удару на Північному мосту у Києві пошкоджена контактна мережа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Як зазначається, на місці тривають ремонтні роботи.
Чи можливо проїхати?
"Рух транспорту обмежений: з лівого на правий берег працюють три полоси, із правого на лівий - одна полоса.
Після завершення робіт рух буде відновлений усіма полосами", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47 відновлено за власними схемами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Північний міст у Києві: дрон влучив в опору споруди, рух перекрито.
Топ коментарі
+2 Trevo Trow
показати весь коментар03.10.2026 11:58 Відповісти Посилання
+2 Trevo Trow
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+1 Микола Мазуренко #551183
показати весь коментар03.10.2026 11:58 Відповісти Посилання
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