Удар по Північному мосту: Київ скували затори. ВIДЕО

У Києві вранці 3 жовтня утворилися масштабні затори після російського удару по Північному мосту. Рух мостом із лівого на правий берег наразі перекритий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канали.

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Значне скупчення автомобілів спостерігається на Троєщині в напрямку Північного мосту. Великий затор утворився також у напрямку лівого берега.

За словами очевидців, кількість автомобілів на дорогах продовжує зростати.

Водіям рекомендують враховувати ускладнення руху та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Що відомо про удар по мосту

Раніше повідомлялося, що вранці 3 жовтня російський безпілотник влучив в опору Північного мосту.

Інформація про характер і ступінь пошкодження мостової споруди уточнюється.

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