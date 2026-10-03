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Новини Удари РФ по мостах у Києві
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Удар по Північному мосту: Київ скували затори. ВIДЕО

У Києві вранці 3 жовтня утворилися масштабні затори після російського удару по Північному мосту. Рух мостом із лівого на правий берег наразі перекритий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм-канали.

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Значне скупчення автомобілів спостерігається на Троєщині в напрямку Північного мосту. Великий затор утворився також у напрямку лівого берега.

За словами очевидців, кількість автомобілів на дорогах продовжує зростати.

Водіям рекомендують враховувати ускладнення руху та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Що відомо про удар по мосту

Раніше повідомлялося, що вранці 3 жовтня російський безпілотник влучив в опору Північного мосту. 

Інформація про характер і ступінь пошкодження мостової споруди уточнюється.

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Київ (17232) міст (954) Повітряні атаки на Київ (1145)
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Топ коментарі
+11
Ну я киянин і моя рідня. Не верещимо про "здаватися". Це нємає сенсу. А от про саботаж зелених хенералів, нового сбушніка-міністра оборони та Верховного віслюка - так.
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03.10.2026 09:17 Відповісти
+8
Кацапи мабуть там перебувають в **** від того що все виявилося так просто - лише одне попадання шахеда і міст вже не функціонує..!!
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03.10.2026 09:11 Відповісти
+7
На відосику купа фур та вантажівок.

Раніше, на період літньої спеки, щоб не руйнувати покриття дорог фури та інші вантажівки пускали до Києва тільки вночі.

Що зараз заважає перенести всю вантажну логістику на період дії комендантської години??

зелений призначенець військової адміністрації тупо знущається з киян, саботує нормальне функціонування міста.
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03.10.2026 09:25 Відповісти

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