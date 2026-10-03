Удар по Северному мосту: Киев сковали заторы
В Киеве утром 3 октября образовались масштабные пробки после российского удара по Северному мосту. Движение по мосту с левого на правый берег в настоящее время перекрыто.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналы.
Значительное скопление автомобилей наблюдается на Троещине в направлении Северного моста. Большая пробка образовалась также в направлении левого берега.
По словам очевидцев, количество автомобилей на дорогах продолжает расти.
Водителям рекомендуют учитывать затруднения в движении и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Что известно об ударе по мосту
Ранее сообщалось, что утром 3 октября российский беспилотник попал в опору Северного моста.
Информация о характере и степени повреждения мостового сооружения уточняется.
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