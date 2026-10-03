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Новости Удары РФ по мостам в Киеве
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Удар по Северному мосту: Киев сковали заторы

В Киеве утром 3 октября образовались масштабные пробки после российского удара по Северному мосту. Движение по мосту с левого на правый берег в настоящее время перекрыто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналы.

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Значительное скопление автомобилей наблюдается на Троещине в направлении Северного моста. Большая пробка образовалась также в направлении левого берега.

По словам очевидцев, количество автомобилей на дорогах продолжает расти.

Водителям рекомендуют учитывать затруднения в движении и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Что известно об ударе по мосту

Ранее сообщалось, что утром 3 октября российский беспилотник попал в опору Северного моста. 

Информация о характере и степени повреждения мостового сооружения уточняется.

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Киев (27612) мост (1099) Воздушные атаки на Киев (952)
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Топ комментарии
+11
Ну я киянин і моя рідня. Не верещимо про "здаватися". Це нємає сенсу. А от про саботаж зелених хенералів, нового сбушніка-міністра оборони та Верховного віслюка - так.
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03.10.2026 09:17 Ответить
+7
Кацапи мабуть там перебувають в **** від того що все виявилося так просто - лише одне попадання шахеда і міст вже не функціонує..!!
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03.10.2026 09:11 Ответить
+7
На відосику купа фур та вантажівок.

Раніше, на період літньої спеки, щоб не руйнувати покриття дорог фури та інші вантажівки пускали до Києва тільки вночі.

Що зараз заважає перенести всю вантажну логістику на період дії комендантської години??

зелений призначенець військової адміністрації тупо знущається з киян, саботує нормальне функціонування міста.
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03.10.2026 09:25 Ответить

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