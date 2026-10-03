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Новости Атака беспилотников на Киев
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Частный дом загорелся в Голосеевском районе Киева в результате российской атаки

Пожежа

В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского беспилотника произошел пожар в частном жилом доме.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Пожар в частном доме

"В Голосеевском районе пожар в частном жилом доме в результате падения обломков", — написал Кличко.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских реактивных БпЛА в направлении Киева. В столице раздавались взрывы.

Смотрите также: Очевидица атаки на Северный мост в Киеве рассказала о взрыве и поврежденных автомобилях: "Спереди раздался взрыв. На асфальте лежали обломки". ВИДЕО

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