Частный дом загорелся в Голосеевском районе Киева в результате российской атаки
В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского беспилотника произошел пожар в частном жилом доме.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Пожар в частном доме
"В Голосеевском районе пожар в частном жилом доме в результате падения обломков", — написал Кличко.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских реактивных БпЛА в направлении Киева. В столице раздавались взрывы.
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