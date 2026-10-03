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Пожежа виникла на даху багатоповерхівки на Оболоні в Києві через російську атаку
Сьогодні, 3 жовтня, російські війська вчергове вчинили атаку на Київ.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на даху багатоповерхівки.
За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.
Екстрені служби прямують на місце.
Своєю чергою пізніше в КМВА повідомили, що інформація щодо падіння уламків та загоряння в Оболонському районі не підтвердилася.
Що передувало
Нагадаємо, вранці 3 жовтня Росія завдала удару по Північному мосту в Києві.
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