Пожежа виникла на даху багатоповерхівки на Оболоні в Києві через російську атаку

Сьогодні, 3 жовтня, російські війська вчергове вчинили атаку на Київ.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на даху багатоповерхівки.

За попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Екстрені служби прямують на місце.

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Своєю чергою пізніше в КМВА повідомили, що інформація щодо падіння уламків та загоряння в Оболонському районі не підтвердилася.

Що передувало

Нагадаємо, вранці 3 жовтня Росія завдала удару по Північному мосту в Києві.

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