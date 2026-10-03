Насипні дамби, понтонні переправи й тунель під Дніпром розглядають як варіанти сполучення лівого та правого берегів Києва, - Калашник

Як альтернативу мостам у Києві планують збудувати резервні переправи через Дніпро. Роботи можуть розпочатися з наступного тижня. Крім того, розглядається можливість спорудження тунелю під річкою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Суспільному розповів міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

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Подробиці

Так, Калашник наголосив, що головним пріоритетом відомства є посилення наявної інфраструктури мостів та їхній захист від атак, щоб підвищити стійкість конструкцій.

За його словами, нині розглядають швидкий варіант сполучення лівого та правого берегів Києва у разі пошкодження мостів - будівництво насипних дамб із понтонними переправами, щоб зберегти рух через Дніпро.

"Невідкладні рішення - це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються… Ця робота вже розпочата. Була проведена відповідна координаційна нарада у президента. Ми отримали всі завдання з урахуванням критичності. Місто цим самостійно не займалося, тому зараз прийнято рішення цим зайнятись міністерству, Агентству відновлення, військовим разом зі столичною владою", - зазначив міністр.

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Він додав, що будівництво таких переправ може тривати до трьох місяців, а самі конструкції мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності наявних мостів.

"Зараз тривають підготовчі роботи, і найближчим часом розпочнуться будівельні. Буде залучення всієї інфраструктури для того, щоб відсоток прохідності був максимальним. У нас у середньому близько 600 тисяч автомобілів перетинають лівий і правий берег протягом доби. І задача - зберегти цю пропускну здатність. Тому визначені відповідно локації, де буде розпочато будівництво", - розповів Калашник.

Також зазначається, що вже визначено локації, де саме розпочнуть будівництво. Такі роботи планують проводити не лише у Києві, а й в інших регіонах України та не лише на Дніпрі.

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У пріоритеті - збереження мостів

Водночас у міністерстві розглядають й інші варіанти, зокрема будівництво швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій та, у довгостроковій перспективі, спорудження тунелю під Дніпром. Проте такі проєкти можуть коштувати десятки мільярдів гривень, тож їхня реалізація можлива лише за підтримки партнерів.

Однак головним пріоритетом залишається збереження мостів і недопущення їхнього руйнування. Для цього "залучено максимальну кількість техніки", додав міністр.

"Зрозуміло, що є запас міцності в кожного (мосту - ред.). І наша перша задача - забезпечити захист з неба, чим ми займаємося відповідно з військовими. Тобто перша черга - не допустити враження. Друга частина - забезпечити захист. Третя - швидке відновлення. І четверте - прийняти рішення щодо альтернативних резервних переправ, тобто будівництво нових об'єктів мостової альтернативної інфраструктури", - додав Калашник.

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