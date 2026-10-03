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Новини Удари РФ по мостах у Києві
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Змінено правила обмеження руху мостами Києва під час повітряної тривоги, - КМДА

захист мостів

У Києві наразі змінились правила обмежень руху мостами під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

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Які обмеження передбачені?

  • Подільським мостовим переходом - рух транспорту тимчасово перекриватимуть (до 15 хв після початку повітряної тривоги) з лівого на правий берег.
  • Південним мостом - рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег (до 15 хв після початку повітряної тривоги).

Виїзд на міст у напрямку лівого берегу здійснюється зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".

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"Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься. Просимо з розумінням поставитись до впроваджених змін в організації дорожнього руху та врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", - наголосили у КМДА.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Південний міст у Києві повністю закритий для руху, на трьох інших запроваджено обмеження під час тривог.
  • Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня російська армія вже вчетверте влучила у Південний міст у Києві під час атаки безпілотниками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Очевидиця атаки на Північний міст у Києві розповіла про вибух та пошкоджені автомобілі: "Спереду пролунав вибух. Уламки на асфальті були". ВIДЕО

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Київ (17232) міст (954) повітряна тривога (1069)
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Топ коментарі
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Чому не здійснюються атаки на мости на Волзі, які мають стратегічне значення для Росії і зокрема, звйязують її в Китаєм?
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03.10.2026 14:46 Відповісти
+1
Піпець підкрався незамітно" - змінюй не змінюй всеодно отримаєш ...уй! Все - Києву на жаль ...опа. ЗЕлена банда добилась свого - на жаль! Мені вже подзвонили двоє чи зможу допомогти перезимувати зиму у Львові.
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03.10.2026 14:37 Відповісти
+1
А метро все? Можна забути?
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03.10.2026 14:50 Відповісти

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