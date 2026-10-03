Змінено правила обмеження руху мостами Києва під час повітряної тривоги, - КМДА
У Києві наразі змінились правила обмежень руху мостами під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Які обмеження передбачені?
- Подільським мостовим переходом - рух транспорту тимчасово перекриватимуть (до 15 хв після початку повітряної тривоги) з лівого на правий берег.
- Південним мостом - рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег (до 15 хв після початку повітряної тривоги).
Виїзд на міст у напрямку лівого берегу здійснюється зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".
"Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься. Просимо з розумінням поставитись до впроваджених змін в організації дорожнього руху та врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", - наголосили у КМДА.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Південний міст у Києві повністю закритий для руху, на трьох інших запроваджено обмеження під час тривог.
- Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня російська армія вже вчетверте влучила у Південний міст у Києві під час атаки безпілотниками.
Топ коментарі
+2 John Atkinson
показати весь коментар03.10.2026 14:46 Відповісти Посилання
+1 Олег Шестакович
показати весь коментар03.10.2026 14:37 Відповісти Посилання
+1 Виктор Ле #550890
показати весь коментар03.10.2026 14:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль