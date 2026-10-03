Змінено правила обмеження руху мостами Києва під час повітряної тривоги, - КМДА

У Києві наразі змінились правила обмежень руху мостами під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

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Які обмеження передбачені?

Подільським мостовим переходом - рух транспорту тимчасово перекриватимуть (до 15 хв після початку повітряної тривоги) з лівого на правий берег.

Південним мостом - рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег (до 15 хв після початку повітряної тривоги).

Виїзд на міст у напрямку лівого берегу здійснюється зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".

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"Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься. Просимо з розумінням поставитись до впроваджених змін в організації дорожнього руху та врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", - наголосили у КМДА.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Південний міст у Києві повністю закритий для руху, на трьох інших запроваджено обмеження під час тривог.

Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня російська армія вже вчетверте влучила у Південний міст у Києві під час атаки безпілотниками.

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