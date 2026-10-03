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Новости Удары РФ по мостам в Киеве
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Изменены правила ограничения движения по мостам Киева во время воздушной тревоги, - КГГА

защита мостов

В Киеве в настоящее время изменились правила ограничения движения по мостам во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

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Какие ограничения предусмотрены?

  • По Подольскому мостовому переходу - движение транспорта временно перекрывают (до 15 мин. после начала воздушной тревоги) с левого на правый берег.
  • По Южному мосту движение транспорта будет временно перекрыто с правого на левый берег (до 15 минут после начала воздушной тревоги).

Выезд на мост в направлении левого берега осуществляется со Столичного шоссе, Надднепрянского шоссе и автовокзала "Выдубичи".

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"Движение транспорта по другим мостам в Киеве через реку Днепр не будет перекрываться. Просим с пониманием отнестись к введенным изменениям в организации дорожного движения и учесть указанную информацию при планировании маршрута своей поездки", - подчеркнули в КГГА.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Южный мост в Киеве полностью закрыт для движения, на трех других введены ограничения во время тревог.
  • Напомним, что вечером 2 октября российская армия уже в четвертый раз поразила Южный мост в Киеве во время атаки беспилотниками.

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Киев (27612) мост (1106) воздушная тревога (941)
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Топ комментарии
+3
Чому не здійснюються атаки на мости на Волзі, які мають стратегічне значення для Росії і зокрема, звйязують її в Китаєм?
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03.10.2026 14:46 Ответить
+2
СБУ вже місяць після зрячого повітряного удару 04.09.2026 ворожого дрона у вікно кабінету Поклада не може викрити і знешкодити ворожу агентуру в Києві, що встановила і вмикає в місті ретлянслятори МЕШ-мережі, через яку рашистські оператори дронів донаводять їх на цілі.


https://pbs.twimg.com/media/HTs1fB5WsAAvuqj.jpg
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03.10.2026 15:52 Ответить
+1
Піпець підкрався незамітно" - змінюй не змінюй всеодно отримаєш ...уй! Все - Києву на жаль ...опа. ЗЕлена банда добилась свого - на жаль! Мені вже подзвонили двоє чи зможу допомогти перезимувати зиму у Львові.
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03.10.2026 14:37 Ответить

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