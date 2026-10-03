Изменены правила ограничения движения по мостам Киева во время воздушной тревоги, - КГГА

В Киеве в настоящее время изменились правила ограничения движения по мостам во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

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Какие ограничения предусмотрены?

По Подольскому мостовому переходу - движение транспорта временно перекрывают (до 15 мин. после начала воздушной тревоги) с левого на правый берег.

По Южному мосту движение транспорта будет временно перекрыто с правого на левый берег (до 15 минут после начала воздушной тревоги).

Выезд на мост в направлении левого берега осуществляется со Столичного шоссе, Надднепрянского шоссе и автовокзала "Выдубичи".

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"Движение транспорта по другим мостам в Киеве через реку Днепр не будет перекрываться. Просим с пониманием отнестись к введенным изменениям в организации дорожного движения и учесть указанную информацию при планировании маршрута своей поездки", - подчеркнули в КГГА.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Южный мост в Киеве полностью закрыт для движения, на трех других введены ограничения во время тревог.

Напомним, что вечером 2 октября российская армия уже в четвертый раз поразила Южный мост в Киеве во время атаки беспилотниками.

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