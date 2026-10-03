Удар РФ по Северному мосту в Киеве: двое человек пострадали
Сегодня утром два человека пострадали в результате удара врага по Северному мосту в Киеве.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
По словам Кличко, одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Второго госпитализировали, а сейчас он находится на амбулаторном лечении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что россияне атаковали Северный мост в Киеве: дрон попал в опору сооружения, движение перекрыто.
- Позже стало известно, что на Северном мосту в Киеве из-за удара РФ частично ограничено движение транспорта: продолжаются ремонтные работы.
- Впоследствии стало известно, что движение троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47 возобновлено по собственным схемам. Транспорт курсирует с отклонением от графика.
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