Удар РФ по Північному мосту в Києві: двоє людей постраждали
Двоє людей постраждали сьогодні зранку внаслідок удару ворога по Північному мосту в Києві.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
За словами Кличка, одному постраждалому медики надали допомогу на місці. Другого госпіталізували, а зараз він на амбулаторному лікуванні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Північний міст у Києві: дрон влучив в опору споруди, рух перекрито.
- Пізніше стало відомо, що на Північному мосту в Києві через удар РФ частково обмежено рух транспорту: тривають ремонтні роботи.
- Згодом стало відомо, що рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47 відновлено за власними схемами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка.
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