Удар РФ по Північному мосту в Києві: двоє людей постраждали

Двоє людей постраждали сьогодні зранку внаслідок удару ворога по Північному мосту в Києві.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

За словами Кличка, одному постраждалому медики надали допомогу на місці. Другого госпіталізували, а зараз він на амбулаторному лікуванні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Північний міст у Києві: дрон влучив в опору споруди, рух перекрито.

Пізніше стало відомо, що на Північному мосту в Києві через удар РФ частково обмежено рух транспорту: тривають ремонтні роботи.

Згодом стало відомо, що рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47 відновлено за власними схемами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка.

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