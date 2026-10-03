Насыпные дамбы, понтонные переправы и туннель под Днепром рассматриваются как варианты соединения левого и правого берегов Киева, - Калашник

В качестве альтернативы мостам в Киеве планируется построить резервные переправы через Днепр. Работы могут начаться со следующей недели. Кроме того, рассматривается возможность строительства туннеля под рекой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Суспільному" рассказал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

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Так, Калашник подчеркнул, что главным приоритетом ведомства является укрепление существующей инфраструктуры мостов и их защита от атак, чтобы повысить устойчивость конструкций.

По его словам, сейчас рассматривается быстрый вариант соединения левого и правого берегов Киева в случае повреждения мостов — строительство насыпных дамб с понтонными переправами, чтобы сохранить движение через Днепр.

"Неотложные решения — это дамба и понтонная переправа, которые быстро строятся… Эта работа уже начата. Было проведено соответствующее координационное совещание у президента. Мы получили все задачи с учетом их критичности. Город самостоятельно этим не занимался, поэтому сейчас принято решение, что этим займутся министерство, Агентство восстановления, военные совместно со столичными властями", — отметил министр.

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Он добавил, что строительство таких переправ может длиться до трех месяцев, а сами конструкции должны обеспечить как минимум половину пропускной способности существующих мостов.

"Сейчас ведутся подготовительные работы, и в ближайшее время начнутся строительные. Будет задействована вся инфраструктура для того, чтобы пропускная способность была максимальной. У нас в среднем около 600 тысяч автомобилей пересекают левый и правый берег в течение суток. И задача — сохранить эту пропускную способность. Поэтому определены соответствующие места, где начнется строительство", — рассказал Калашник.

Также отмечается, что уже определены места, где именно начнут строительство. Такие работы планируют проводить не только в Киеве, но и в других регионах Украины, и не только на Днепре.

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В приоритете — сохранение мостов

В то же время в министерстве рассматривают и другие варианты, в частности строительство быстровозводимых бетонных конструкций и, в долгосрочной перспективе, сооружение туннеля под Днепром. Однако такие проекты могут стоить десятки миллиардов гривен, поэтому их реализация возможна только при поддержке партнеров.

Однако главным приоритетом остается сохранение мостов и недопущение их разрушения. Для этого "задействовано максимальное количество техники", добавил министр.

"Понятно, что у каждого (моста — ред.) есть запас прочности. И наша первая задача — обеспечить защиту с воздуха, чем мы занимаемся совместно с военными. То есть первая очередь — не допустить поражения. Вторая часть — обеспечить защиту. Третья — быстрое восстановление. И четвертое — принять решение об альтернативных резервных переправах, то есть строительство новых объектов альтернативной мостовой инфраструктуры", — добавил Калашник.

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