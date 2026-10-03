Пожар возник на крыше многоэтажного дома на Оболони в Киеве из-за российской атаки

Сегодня, 3 октября, российские войска в очередной раз совершили нападение на Киев.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, в Оболонском районе в результате падения обломков произошло возгорание на крыше многоэтажного дома.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Экстренные службы направляются на место.

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Что предшествовало

Напомним, утром 3 октября Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве.

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