Атака "шахедов" на Киев: в Деснянском районе произошел пожар на территории нежилого здания
В ночь на 4 октября в Деснянском районе столицы в результате падения обломков возник пожар на территории нежилого здания.
Об этомсообщает Киевская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"В Деснянском районе в результате падения обломков возник пожар на территории нежилого здания", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского беспилотника произошел пожар в частном жилом доме.
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