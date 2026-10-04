Атака "шахедов" на Киев: в Деснянском районе произошел пожар на территории нежилого здания

В ночь на 4 октября в Деснянском районе столицы в результате падения обломков возник пожар на территории нежилого здания.

Об этомсообщает Киевская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

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"В Деснянском районе в результате падения обломков возник пожар на территории нежилого здания", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского беспилотника произошел пожар в частном жилом доме.

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