Вирва на Північному мосту в Києві після ранкового удару РФ. ФОТО

Після сьогоднішнього удару РФ по Північному мосту в Києві утворилася вирва на місці влучання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.

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Що відомо?

"Вирва після атаки РФ по Північному мосту у Києві", - йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження щодо наслідків ворожої атаки на міст на цю мить немає.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві.

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