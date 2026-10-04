Вирва на Північному мосту в Києві після ранкового удару РФ. ФОТО
Після сьогоднішнього удару РФ по Північному мосту в Києві утворилася вирва на місці влучання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.
Що відомо?
"Вирва після атаки РФ по Північному мосту у Києві", - йдеться у повідомленні.
Офіційного підтвердження щодо наслідків ворожої атаки на міст на цю мить немає.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві.
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