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Новини Удари РФ по мостах у Києві
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Вирва на Північному мосту в Києві після ранкового удару РФ. ФОТО

Вирва на Північному мосту

Після сьогоднішнього удару РФ по Північному мосту в Києві утворилася вирва на місці влучання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.

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Що відомо?

"Вирва після атаки РФ по Північному мосту у Києві", - йдеться у повідомленні.

Вирва на Північному мосту

Офіційного підтвердження щодо наслідків ворожої атаки на міст на цю мить немає.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві.

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Київ (17246) міст (960)
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Топ коментарі
+15
Помста повинна бути холодною... Зачекайте трохи... Пока дивіться вечірні вігундосики...
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04.10.2026 12:26 Відповісти
+13
От зараз було б абсолютно доречно в'ї*ати по якомусь мосту у мацкві. Але ж нема чим. А інакше, як лзеркальними відповідями, ці кацапські удари не припинити.
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04.10.2026 12:25 Відповісти
+13
Дивитися вечірні картаві відосики....це вже помста
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04.10.2026 12:29 Відповісти

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