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Новости Удары РФ по мостам в Киеве
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Воронка на Северном мосту в Киеве после утреннего удара РФ. ФОТО

Волна на Северном мосту

После сегодняшнего удара РФ по Северному мосту в Киеве на месте попадания образовалась воронка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.

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Что известно?

"Воронка после атаки РФ по Северному мосту в Киеве", — говорится в сообщении.

Воронка на Северном мосту

Официального подтверждения последствий вражеской атаки на мост на данный момент нет.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.

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Автор: 

Киев (27625) мост (1106)
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Топ комментарии
+5
Помста повинна бути холодною... Зачекайте трохи... Пока дивіться вечірні вігундосики...
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04.10.2026 12:26 Ответить
+4
От зараз було б абсолютно доречно в'ї*ати по якомусь мосту у мацкві. Але ж нема чим. А інакше, як лзеркальними відповідями, ці кацапські удари не припинити.
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04.10.2026 12:25 Ответить
+3
Дивитися вечірні картаві відосики....це вже помста
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04.10.2026 12:29 Ответить

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