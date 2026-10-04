Воронка на Северном мосту в Киеве после утреннего удара РФ. ФОТО
После сегодняшнего удара РФ по Северному мосту в Киеве на месте попадания образовалась воронка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.
Что известно?
"Воронка после атаки РФ по Северному мосту в Киеве", — говорится в сообщении.
Официального подтверждения последствий вражеской атаки на мост на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.
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