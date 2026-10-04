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Новости Удары РФ по мостам в Киеве
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Враг снова нанес удар по Северному мосту в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Вооруженные силы РФ вновь нанесли удар по Северному мосту в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.

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Первые подробности

В Telegram-каналах распространяется видео, на котором, как указано, запечатлен момент попадания реактивного дрона по Северному мосту во время сегодняшней утренней атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ на мосты Киева грозят "логистическим кошмаром" и остановкой движения через Днепр, - NYT

Удар по Північному мосту

Официальная информация

Позже информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место", — отметил он.

Более подробной информации на данный момент нет.

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Автор: 

Киев (27625) мост (1106) обстрел (35809)
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Топ комментарии
+20
Але найдорожчий Асфальт..... Тому на ППО не вистачає уваги
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04.10.2026 10:46 Ответить
+16
Ворог дограється, що Голобородько створив вдруге за день відомств збере Ставку та наріжте кожному завдання.
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04.10.2026 10:45 Ответить
+15
Хто міг догадатися, що він буде летіти на міст? Кілька днів летять по мостам, але сьогодні чого? Навіщо ставити біля мосту зенітки?
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04.10.2026 10:47 Ответить

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