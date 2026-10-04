Враг снова нанес удар по Северному мосту в Киеве. ВИДЕО+ФОТО
Вооруженные силы РФ вновь нанесли удар по Северному мосту в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети.
Первые подробности
В Telegram-каналах распространяется видео, на котором, как указано, запечатлен момент попадания реактивного дрона по Северному мосту во время сегодняшней утренней атаки.
Официальная информация
Позже информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
"Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место", — отметил он.
Более подробной информации на данный момент нет.
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