Атаки РФ на мосты Киева грозят "логистическим кошмаром" и остановкой движения через Днепр, - NYT

Удары РФ по киевским мостам могут вынудить власти закрыть их на неопределенный срок, что грозит "логистическим кошмаром" для столицы и всей Украины.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Масштаб атак

Как пишет издание, у России появилась новая цель для атак. По подсчетам NYT, за последние три дня Россия шесть раз атаковала мосты столицы: пять ударов пришлось на Южный, еще один - на Северный.

Сооружения все еще стоят, но повреждения и угроза новых атак вынудили местные власти ограничить или остановить движение на пяти из шести автомобильных мостов столицы. Это серьезно нарушило повседневную жизнь крупнейшего города Украины.

Многие киевляне ежедневно добираются между преимущественно жилым восточным берегом, где проживает около миллиона человек, и западным берегом, где расположено большинство правительственных учреждений и предприятий.

Украинские чиновники и военные эксперты считают, что удары РФ по мостам являются частью кампании по уничтожению экономики и подрыву способности Украины вести войну. Россия также атакует склады, поезда, дата-центры, медицинские склады и металлургические заводы, в дополнение к интенсивным атакам на энергосистему, пишет издание.

Украина переживала и другие подобные кампании с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. Но критическая нехватка средств ПВО в сочетании с растущим арсеналом вооружения Москвы делает страну сейчас более уязвимой перед подобными атаками, чем когда-либо.

"Враг уничтожает Киев. Уже невозможно делать вид, что мы можем жить так, как жили в мирное время", — заявил мэр города Виталий Кличко.

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Риск "логистического кошмара"

Удары по киевским мостам могут еще сильнее нарушить повседневную жизнь. В то же время, как отмечает NYT, полностью уничтожить мосты непросто, ведь это большие бетонные конструкции, которые нужно было бы поразить многочисленными ударами, чтобы разрушить.

Однако атаки могут ослабить несущие конструкции мостов и вынудить власти закрыть их на неопределенный срок, чтобы избежать риска обрушения.

Результатом стал бы логистический кошмар для Киева и всей страны. Ведь по киевским мостам через Днепр перевозят продукты питания и оборудование. В случае закрытия альтернативных маршрутов их будет мало.

Один автомобильный мост пересекает реку к северу от Киева. Ближайший мост к югу находится примерно в 145 км, это около 2,5 часов езды. Другие мосты ниже по течению расположены ближе к фронту, что делает их еще более уязвимыми для российских атак.

"В первые дни войны украинские чиновники рассматривали возможность взорвать киевские мосты, чтобы остановить российские войска, приближавшиеся к восточному берегу. Они воздержались от этого, поскольку контратаки в итоге успешно отбросили российские силы, наступавшие с востока", — добавляет NYT.

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