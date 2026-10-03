Атаки РФ на мости Києва загрожують "логістичним кошмаром" та зупинкою руху через Дніпро,- NYT

Удари РФ по київських мостах можуть змусити владу закрити їх на невизначений термін, що загрожує "логістичним кошмаром" для столиці та всієї України.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштаб атак

Як пише видання, у Росії з’явилася нова ціль для атак. За підрахунками NYT, за останні три дні Росія шість разів атакувала мости столиці: п'ять ударів припали на Південний, ще один — на Північний.

Споруди все ще стоять, але пошкодження та загроза нових атак змусили місцеву владу обмежити або зупинити рух на п’яти з шести автомобільних мостів столиці. Це серйозно порушило повсякденне життя найбільшого міста України.

Багато киян щодня добираються між переважно житловим східним берегом, де мешкає приблизно мільйон людей, та західним берегом, де розташована більшість урядових установ і підприємств.

Українські посадовці та військові експерти вважають, що удари РФ по мостах є частиною кампанії зі знищення економіки та підриву здатності України вести війну. Росія також атакує склади, поїзди, дата-центри, медичні склади та металургійні заводи, на додаток до інтенсивних атак на енергосистему, пише видання.

Україна витримувала й інші подібні кампанії з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Але критична нестача засобів ППО у поєднанні зі зростаючим арсеналом озброєння Москви робить країну зараз вразливішою перед подібними атаками, ніж будь-коли.

"Ворог знищує Київ. Вже неможливо вдавати, що ми можемо жити так, як жили в мирний час", – заявив мер міста Віталій Кличко.

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Ризик "логістичного кошмару"

Удари по київських мостах можуть ще сильніше порушити повсякденне життя. Водночас, як зауважує NYT, повністю знищити мости непросто, адже це великі бетонні конструкції, які потрібно було б вразити численними ударами, щоб зруйнувати.

Однак атаки можуть послабити несучі конструкції мостів і змусити владу закрити їх на невизначений термін, щоб уникнути ризику обвалу.

Результатом став би логістичний кошмар для Києва та всієї країни. Адже київськими мостами через Дніпро перевозять продукти харчування та обладнання. У разі закриття альтернативних маршрутів буде мало.

Один автомобільний міст перетинає річку на північ від Києва. На південь найближчий знаходиться приблизно за 145 км, це близько 2,5 годин їзди. Інші мости далі за течією розташовані ближче до фронту, що робить їх ще вразливішими до російських атак.

"У перші дні війни українські чиновники розглядали можливість підірвати київські мости, щоб зупинити російські війська, які наближалися до східного берега. Вони утрималися від цього, оскільки контратаки в підсумку успішно відкинули російські сили, що наступали зі сходу", - додає NYT.

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