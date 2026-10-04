УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18689 відвідувачів онлайн
Новини Удари РФ по мостах у Києві
5 870 73

Ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві. ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ знову завдали удару по Північному мосту в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші деталі

У телеграм-каналах поширюється відео, на якому, як зазначено, зафіксовано момент влучання реактивного дрона по Північному мосту під час сьогоднішньої ранкової атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки РФ на мости Києва загрожують "логістичним кошмаром" та зупинкою руху через Дніпро,- NYT

Удар по Північному мосту

Офіційна інформація

Пізніше інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив він.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насипні дамби, понтонні переправи й тунель під Дніпром розглядають як варіанти сполучення лівого та правого берегів Києва, - Калашник

Автор: 

Київ (17246) міст (960) обстріл (37132)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Але найдорожчий Асфальт..... Тому на ППО не вистачає уваги
показати весь коментар
04.10.2026 10:46 Відповісти
+13
Ворог дограється, що Голобородько створив вдруге за день відомств збере Ставку та наріжте кожному завдання.
показати весь коментар
04.10.2026 10:45 Відповісти
+11
Хто міг догадатися, що він буде летіти на міст? Кілька днів летять по мостам, але сьогодні чого? Навіщо ставити біля мосту зенітки?
показати весь коментар
04.10.2026 10:47 Відповісти

Завантаження...

 
 