Ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві. ВІДЕО+ФОТО
Війська РФ знову завдали удару по Північному мосту в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.
Перші деталі
У телеграм-каналах поширюється відео, на якому, як зазначено, зафіксовано момент влучання реактивного дрона по Північному мосту під час сьогоднішньої ранкової атаки.
Офіційна інформація
Пізніше інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив він.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Топ коментарі
+15 Az AZLK
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+13 Kozyuk
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+11 First
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