Ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві. ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ знову завдали удару по Північному мосту в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцмережі.

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Перші деталі

У телеграм-каналах поширюється відео, на якому, як зазначено, зафіксовано момент влучання реактивного дрона по Північному мосту під час сьогоднішньої ранкової атаки.

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Офіційна інформація

Пізніше інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", - зазначив він.

Більше інформації на цю мить не відомо.

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