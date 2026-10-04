Обломки "шахеда" упали на крышу дома в Днепровском районе Киева: пожара не было

В Днепровском районе Киева обломки вражеского БПЛА упали на крышу частного жилого дома.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, возгорания не произошло.

Также, как отмечается, в этом районе обломки упали на открытую территорию возле дороги. Тоже без возгорания.

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