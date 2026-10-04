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Новини Атака БПЛА на Київ
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Уламки "шахеда" впали на дах будинку у Дніпровському районі Києва: без пожежі (оновлено). ФОТОрепортаж

У Дніпровському районі Києва уламки ворожого БпЛА впали на дах приватного житлового будинку.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, минулося без загоряння.

Також, як зазначається, в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги. Теж без загоряння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Київ: у Деснянському районі сталася пожежа на території нежитлової будівлі

Вечірня атака

За даними ДСНС, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою у Деснянському районі столиці.

3 жовтня внаслідок чергового російського обстрілу на покрівлі незаселеної чотириповерхової новобудови виникла пожежа. Вогнеборці оперативно ліквідували займання.

На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок події немає.

удар по Києву 3 жовтня
удар по Києву 3 жовтня
удар по Києву 3 жовтня
удар по Києву 3 жовтня
удар по Києву 3 жовтня

Раніше повідомлялося, що у Деснянському районі сталася пожежа на території нежитлової будівлі.

Автор: 

Київ (17246) обстріл (37132) Шахед (2558)
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