Уламки "шахеда" впали на дах будинку у Дніпровському районі Києва: без пожежі (оновлено). ФОТОрепортаж
У Дніпровському районі Києва уламки ворожого БпЛА впали на дах приватного житлового будинку.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За його словами, минулося без загоряння.
Також, як зазначається, в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги. Теж без загоряння.
Вечірня атака
За даними ДСНС, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою у Деснянському районі столиці.
3 жовтня внаслідок чергового російського обстрілу на покрівлі незаселеної чотириповерхової новобудови виникла пожежа. Вогнеборці оперативно ліквідували займання.
На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок події немає.
Раніше повідомлялося, що у Деснянському районі сталася пожежа на території нежитлової будівлі.
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