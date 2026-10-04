Удар РФ по Киеву: повреждена тепломагистраль, в Деснянском районе не будет горячей воды

В результате вражеского удара по Киеву повреждена тепломагистраль.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Каковы последствия?

По его словам, из-за этого в Деснянском районе временно не будет горячей воды.

"Ремонтные бригады будут работать над восстановлением горячего водоснабжения", — пояснил Кличко.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.

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