Удар РФ по Киеву: повреждена тепломагистраль, в Деснянском районе не будет горячей воды
В результате вражеского удара по Киеву повреждена тепломагистраль.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
По его словам, из-за этого в Деснянском районе временно не будет горячей воды.
"Ремонтные бригады будут работать над восстановлением горячего водоснабжения", — пояснил Кличко.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.
Топ комментарии
+6 Nika Vesela
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+4 ALEX SUROVV #593022
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+2 Валентин Коваль #620706
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