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Новости Атака беспилотников на Киев
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Удар РФ по Киеву: повреждена тепломагистраль, в Деснянском районе не будет горячей воды

На Троещине не будет горячей воды

В результате вражеского удара по Киеву повреждена тепломагистраль.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Каковы последствия?

По его словам, из-за этого в Деснянском районе временно не будет горячей воды.

"Ремонтные бригады будут работать над восстановлением горячего водоснабжения", — пояснил Кличко.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг вновь нанес удар по Северному мосту в Киеве.

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Киев (27625) обстрел (35809) вода (991)
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Топ комментарии
+6
Все блдь захистили
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04.10.2026 11:21 Ответить
+4
Головне продовжуйте качати кацапську нафту і вчити вугорську мову. А самі сидіть в темноті, без води і воняйте. Рашисти тупо Київ дронами розбирають. Зате як Зельцман вихвалявся що в нас найкращий захист від дронів ще й з гастролями їздило по світу вчити інших. В мене зараз навіть жодної думки в голову не приходить що зараз робить влада крім того що вона змовилась з ворогом і тепер разом схиляють українців до капітуляції.
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04.10.2026 11:43 Ответить
+2
Путлєру плювати на Льоху і на його слова з колокольні Васілія Блаженного - Портніков
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04.10.2026 11:47 Ответить

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