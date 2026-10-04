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Новини Атака безпілотників на Київ
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Удар РФ по Києву: пошкоджено тепломагістраль, у Деснянському районі не буде гарячої води

На Троєщині не буде теплої води

Внаслідок ворожого удару по Києву пошкоджено тепломагістраль.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Які наслідки?

За його словами, через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води.

"Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання", - пояснив Кличко.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві.

Також читайте: Атака "шахедів" на Київ: у Деснянському районі сталася пожежа на території нежитлової будівлі

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Київ (17246) обстріл (37132) вода (1059)
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Топ коментарі
+3
Все блдь захистили
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04.10.2026 11:21 Відповісти
+2
Головне продовжуйте качати кацапську нафту і вчити вугорську мову. А самі сидіть в темноті, без води і воняйте. Рашисти тупо Київ дронами розбирають. Зате як Зельцман вихвалявся що в нас найкращий захист від дронів ще й з гастролями їздило по світу вчити інших. В мене зараз навіть жодної думки в голову не приходить що зараз робить влада крім того що вона змовилась з ворогом і тепер разом схиляють українців до капітуляції.
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04.10.2026 11:43 Відповісти
+1
Шлеперман-заводь фламінги і на мацкву.
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04.10.2026 11:43 Відповісти

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