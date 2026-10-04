Удар РФ по Києву: пошкоджено тепломагістраль, у Деснянському районі не буде гарячої води

Внаслідок ворожого удару по Києву пошкоджено тепломагістраль.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Які наслідки?

За його словами, через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води.

"Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання", - пояснив Кличко.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві.

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