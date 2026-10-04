Удар РФ по Києву: пошкоджено тепломагістраль, у Деснянському районі не буде гарячої води
Внаслідок ворожого удару по Києву пошкоджено тепломагістраль.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
За його словами, через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води.
"Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання", - пояснив Кличко.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог знову вдарив по Північному мосту в Києві.
Топ коментарі
+3 Nika Vesela
показати весь коментар04.10.2026 11:21 Відповісти Посилання
+2 ALEX SUROVV #593022
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+1 Goga
показати весь коментар04.10.2026 11:43 Відповісти Посилання
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