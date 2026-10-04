"Укрзалізниця" додала 18 рейсів Kyiv City Express між правим та лівим берегами Києва

"Укрзалізниця" із 5 до 9 жовтня призначить додаткові поїзди між правим та лівим берегами Києва через ускладнений рух столичними мостами.

За даними Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії.

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Між Видубичами та Дарницею додадуть 18 рейсів

Ідеться про 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express за маршрутом Видубичі – Дарниця – Видубичі.

Вони курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері – зокрема із 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00.

На станції Видубичі посадка та висадка відбуватиметься на третій колії. На станції Дарниця – на першій або другій коліях. Додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки.

"Укрзалізниця" призначила ці рейси через ускладнений рух столичними мостами.

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Які ще поїзди можна використовувати для поїздок

У компанії також зазначили, що для поїздок між правим та лівим берегами можна скористатися графіковими приміськими та регіональними поїздами.

Вони курсують до та з Ніжина, Гребінки, Конотопа і Славутича. Такі поїзди зупиняються на станціях Видубичі та Дарниця.

Приміські поїзди також зупиняються на станції Березняки.

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