Американские войска могут быть передислоцированы из Европы в связи с борьбой с наркокартелями, - Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет допустил, что часть американских военнослужащих может быть передислоцирована из Европы в Западное полушарие в связи с активизацией борьбы администрации Дональда Трампа с наркокартелями в Южной Америке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

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Хегсет заговорил о перемещении американских войск

По словам Хегсета, США расширяют свое присутствие и влияние в Центральной и Южной Америке совместно с партнерами, а также после решения президента по Венесуэле.

Глава Пентагона упомянул о партнерских отношениях США с Эквадором, Гондурасом, Гватемалой и Панамой.

Он также отметил, что стратегия национальной безопасности и стратегия национальной обороны США предусматривают более справедливое распределение бремени в Европе.

"И по мере того, как мы будем это делать, многие… некоторые из этих сил и средств будут передислоцированы в другие места - либо обратно на родину, на ту большую, прекрасную базу, которую мы собираемся построить и о которой объявили несколько дней назад, либо в другие точки Западного полушария, где мы будем вести борьбу с этими конкретными террористическими организациями", - заявил глава Пентагона.

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США усиливают борьбу с наркокартелями

В настоящее время у США нет крупных военных баз в Южной Америке. В то же время с осени прошлого года Пентагон активизирует военные действия против наркокартелей в Латинской Америке.

Американские войска продолжают взрывать предполагаемые наркосуда в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. С 2 сентября прошлого года американские военные нанесли не менее 70 ударов и уничтожили 234 "наркотеррориста" по обе стороны Южной Америки.

В последние недели американские военные сосредоточили внимание на "плавучих заправочных станциях". Они перехватывают крупные рыболовные суда у побережья Эквадора, эвакуируют экипаж, а затем взрывают судно.

Администрация США позиционирует эти действия как часть усилий по сдерживанию потока незаконных наркотиков в регионе и борьбе с наркокартелями, которые рассматриваются как угроза национальной безопасности.

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Недавно СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа лишила европейские и ближневосточные страны десятков миллионов долларов военной помощи США. Эти средства планируется перенаправить консервативным правительствам Латинской Америки.

Шаг администрации Трампа по сокращению расходов США или численности войск в Европе совпадает с пересмотром Пентагона, который может привести к сокращению и реорганизации американских военных баз на континенте.