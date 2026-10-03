Зеленский просил Трампа ввести санкции против компаний РФ и Китая из-за аналога Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неоднократно просил президента США Дональда Трампа ввести санкции против российских и китайских компаний, которые, по его словам, участвуют в разработке спутниковой сети "Рассвет". Она должна стать российской альтернативой Starlink.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Зеленский рассказал в интервью Financial Times.

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По словам Зеленского, Россия ускорила разработку собственной спутниковой сети при поддержке Китая после того, как российские военные начали использовать Starlink компании SpaceX в войне против Украины.

"Мы знаем, что Китай работает над спутниками, работает над возможностью помочь России создать аналог Starlink", - сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что сеть "Рассвет" может стать работоспособной в конце 2026 года или в начале 2027-го.

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Ранее Украина уже призывала США ввести санкции против российских компаний и лиц, связанных с этим проектом. В конце сентября в Киеве заявляли, что запуск российской спутниковой сети может создать дополнительные военные риски.

Зеленский несколько раз поднимал вопрос о санкциях

По словам президента Украины, он несколько раз обращался к Трампу с просьбой ввести санкции против организаций, причастных к созданию "Рассвета".

Последний раз этот вопрос, как отметил Зеленский, поднимался во время его встречи с Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

В то же время в публикации Financial Times отмечается, что Кремль, Пекин и SpaceX не предоставили изданию комментариев по поводу этих заявлений.

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