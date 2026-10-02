США ввели санкции против российской платежной системы
Министерство финансов США ввело экономические санкции против российской компании A7, которая помогала предприятиям, лицам и правительствам, в отношении которых действуют санкции, обходить ограничения, в частности Ирану.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства финансов США от 1 октября.
Через сеть A7 прошло более $91 миллиарда
По данным Минфина США, компания A7 создала сеть фирм, которая помогала организациям, подпадающим под санкции, закупать товары со всего мира. Речь идет как о гражданских товарах, так и о продукции для военных нужд.
Сеть создали и поддерживали лица, которые уже находились под санкциями США. Она построила глобальную систему субагентов — компаний, которые использовались для маскировки платежей, связанных с подпадающими под санкции секторами и лицами, под видом обычной коммерческой деятельности.
По собственным данным сети, в январе 2026 года A7 заявляла об обработке более 2 тысяч транзакций ежедневно.
Общий объем операций превышал 7,5 триллиона рублей, или около 91,5 миллиарда долларов. Это составляло примерно 13% от объема внешнеторговых операций России в 2025 году.
США заявили о ликвидации финансовой инфраструктуры A7
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская сторона намерена остановить работу финансовой инфраструктуры, которая помогает Ирану и другим подсанкционным структурам обходить ограничения.
"Сегодняшние меры, направленные против сети A7, являются продолжением беспрецедентных усилий Министерства финансов по изоляции Ирана и тех, кто способствует его финансированию", - заявил Бессент.
По его словам, лица, помогающие незаконному финансированию противников США, могут лишиться доступа к американской финансовой системе.
Управление по контролю за иностранными активами США, которое обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкций, признало A7 крупной транснациональной преступной организацией.
Отдельные элементы сети A7 уже попадали под санкции США в августе 2025 года.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США призвали Трампа не ослаблять санкции против РФ и применить "закон Грэма".
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