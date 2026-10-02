США запровадили санкції проти російської платіжної системи

Міністерство фінансів США запровадило економічні санкції проти російської компанії A7, яка допомагала підсанкційним підприємствам, особам і урядам обходити обмеження, зокрема Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США від 1 жовтня.

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Через мережу A7 провели понад $91 мільярд

За даними Мінфіну США, компанія A7 створила мережу фірм, яка допомагала підсанкційним структурам купувати товари з усього світу. Йдеться як про цивільні товари, так і про продукцію для військових потреб.

Мережу створили та підтримували особи, які вже перебували під санкціями США. Вона розбудувала глобальну систему субагентів — компаній, які використовували для маскування платежів, пов’язаних із підсанкційними секторами та особами, під виглядом звичайної комерційної діяльності.

За власними даними мережі, у січні 2026 року A7 заявляла про обробку понад 2 тисяч транзакцій щодня.

Загальний обсяг операцій перевищував 7,5 трильйона рублів, або близько $91,5 мільярда. Це становило приблизно 13% обсягу зовнішньоторговельних операцій Росії у 2025 році.

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США заявили про ліквідацію фінансової інфраструктури A7

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американська сторона має намір зупинити роботу фінансової інфраструктури, яка допомагає Ірану та іншим підсанкційним структурам обходити обмеження.

"Сьогоднішні заходи, спрямовані проти мережі A7, є продовженням безпрецедентних зусиль Міністерства фінансів щодо ізоляції Ірану та тих, хто сприяє його фінансуванню", — заявив Бессент.

За його словами, особи, які допомагають незаконному фінансуванню противників США, можуть втратити доступ до американської фінансової системи.

Управління контролю за іноземними активами США, яке забезпечує дотримання економічних і торговельних санкцій, визнало A7 значною транснаціональною злочинною організацією.

Окремі елементи мережі A7 уже потрапляли під санкції США у серпні 2025 року.

Раніше повідомлялося, що конгресмени США закликали Трампа не послаблювати санкції проти РФ і застосувати "закон Грема".