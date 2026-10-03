Зеленський просив Трампа запровадити санкції проти компаній РФ і Китаю через аналог Starlink
Президент України Володимир Зеленський заявив, що неодноразово просив президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти російських і китайських компаній, які, за його словами, беруть участь у розробці супутникової мережі "Рассвет". Вона має стати російською альтернативою Starlink.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Зеленський розповів в інтерв'ю Financial Times.
За словами Зеленського, Росія прискорила розробку власної супутникової мережі за підтримки Китаю після того, як російські військові почали використовувати Starlink компанії SpaceX у війні проти України.
"Ми знаємо, що Китай працює над супутниками, працює над можливістю допомогти Росії створити аналог Starlink", – сказав український президент.
Зеленський зазначив, що мережа "Рассвет" може стати працездатною наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.
Раніше Україна вже закликала США запровадити санкції проти російських компаній та осіб, пов'язаних із цим проєктом. Наприкінці вересня в Києві заявляли, що запуск російської супутникової мережі може створити додаткові військові ризики.
Зеленський кілька разів порушував питання санкцій
За словами президента України, він кілька разів звертався до Трампа з проханням запровадити санкції проти організацій, причетних до створення "Рассвета".
Востаннє це питання, як зазначив Зеленський, порушувалося під час його зустрічі з Трампом у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН.
Водночас у публікації Financial Times зазначається, що Кремль, Пекін та SpaceX не надали виданню коментарів щодо цих заяв.
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