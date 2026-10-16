Франция ускорила поставки ракет Украине и поможет со спутниковыми снимками, — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж ускорил поставки ракет в Украину и работает над тем, чтобы помочь Киеву спутниковыми снимками и системами раннего предупреждения.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поддержка Украины

Макрон подчеркнул, что Франция и европейские партнеры продолжат поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

"Мы не оставим Украину и украинцев без поддержки, ведь это война сопротивления российской агрессии. В то время, когда возникают определенные неоднозначности, а некоторые колеблются, роль европейцев заключается в том, чтобы твердо придерживаться своей позиции. Ведь речь идет о безопасности Европы и защите международных принципов", — подчеркнул он.

По его словам, Европа продолжает оказывать Украине бюджетную поддержку, в частности Европейская комиссия объявила о новом транше финансирования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон и Зеленский обсудили укрепление авиации и антибаллистическую систему Freya

Ракеты для Украины

Президент Франции также сообщил об ускорении реализации договоренностей, достигнутых с Украиной в июле.

"Мы ускорили новые поставки ракет, а также всю работу, которую проводим в сфере беспилотников и противоракетной обороны. В ближайшие дни состоятся дополнительные встречи, призванные ускорить процесс лицензирования, то есть выдачи разрешений на более быстрое производство определенных видов нашего вооружения третьими сторонами непосредственно на территории Украины", — заявил Макрон.

Франция, добавил он, также намерена развивать совместные с Украиной оборонные проекты.

"Кроме того, мы активно работаем над тем, чтобы помочь Украине укрепить ее способность противостоять агрессии благодаря спутниковым снимкам и системам раннего предупреждения, которые крайне необходимы. И у Европы есть соответствующие решения в этой сфере", — резюмировал политик.

Читайте также: Макрон призвал предоставить Украине больше ракет-перехватчиков перед зимой