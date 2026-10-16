Франция ускорила поставки ракет Украине и поможет со спутниковыми снимками, — Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж ускорил поставки ракет в Украину и работает над тем, чтобы помочь Киеву спутниковыми снимками и системами раннего предупреждения.
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Поддержка Украины
Макрон подчеркнул, что Франция и европейские партнеры продолжат поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.
"Мы не оставим Украину и украинцев без поддержки, ведь это война сопротивления российской агрессии. В то время, когда возникают определенные неоднозначности, а некоторые колеблются, роль европейцев заключается в том, чтобы твердо придерживаться своей позиции. Ведь речь идет о безопасности Европы и защите международных принципов", — подчеркнул он.
По его словам, Европа продолжает оказывать Украине бюджетную поддержку, в частности Европейская комиссия объявила о новом транше финансирования.
Ракеты для Украины
Президент Франции также сообщил об ускорении реализации договоренностей, достигнутых с Украиной в июле.
"Мы ускорили новые поставки ракет, а также всю работу, которую проводим в сфере беспилотников и противоракетной обороны. В ближайшие дни состоятся дополнительные встречи, призванные ускорить процесс лицензирования, то есть выдачи разрешений на более быстрое производство определенных видов нашего вооружения третьими сторонами непосредственно на территории Украины", — заявил Макрон.
- Франция, добавил он, также намерена развивать совместные с Украиной оборонные проекты.
"Кроме того, мы активно работаем над тем, чтобы помочь Украине укрепить ее способность противостоять агрессии благодаря спутниковым снимкам и системам раннего предупреждения, которые крайне необходимы. И у Европы есть соответствующие решения в этой сфере", — резюмировал политик.
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