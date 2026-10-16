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Новини Допомога Україні від Франції
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Франція прискорила постачання ракет Україні та допоможе із супутниковими знімками, - Макрон

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж прискорив постачання ракет Україні й працює над тим, щоб допомогти Києву супутниковими знімками та системами раннього попередження.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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Підтримка України

Макрон наголосив, що Франція та європейські партнери продовжать підтримувати Україну в протистоянні російській агресії.

"Ми не залишимо Україну та українців без підтримки, адже це війна спротиву російській агресії. У час, коли виникають певні неоднозначності, а дехто вагається, роль європейців полягає в тому, щоб твердо дотримуватися своєї позиції. Адже йдеться про безпеку Європи та захист міжнародних принципів", — наголосив він.

За його словами, Європа продовжує надавати Україні бюджетну підтримку, зокрема Європейська комісія оголосила про новий транш фінансування.

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Ракети для України

Президент Франції також повідомив про прискорення реалізації домовленостей, досягнутих з Україною в липні.

"Ми прискорили нове постачання ракет, а також усю роботу, яку проводимо у сфері безпілотників і протиракетної оборони. Найближчими днями відбудуться додаткові зустрічі, покликані прискорити процес ліцензування, тобто надання дозволів на швидше виробництво певних видів нашого озброєння третіми сторонами безпосередньо на території України", — заявив Макрон.

  • Франція, додав він, також має намір розвивати спільні з Україною оборонні проєкти.

"Крім того, ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Україні посилити її здатність протистояти агресії завдяки супутниковим знімкам і системам раннього попередження, які є надзвичайно необхідними. І Європа має відповідні рішення у цій сфері", — резюмував політик.

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Автор: 

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Топ коментарі
+16
Франції за підтримку України-черговий респект...
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16.10.2026 23:12 Відповісти
+8
Дякуємо, Друзі.
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16.10.2026 23:14 Відповісти
+1
Бельгія має передати Україні свій парк F-16 по мірі їх заміни на нові винищувачі F-35. Такі зобов'язання взяв на себе ще попередній уряд держави. Відпочатку йшлося про 30 одиниць F-16 до 2028 року, але цей графік повністю залежить від надходження F-35.
«Ми трохи відстали від графіка через затримки з F-35, але вони вже починають прибувати. Це відкриває для нас можливість передавати F-16 Україні. Ми доставимо 10 одиниць вже цього року», - наголосив прем'єр-міністр Бельгії Барта Де Вевера.
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16.10.2026 23:45 Відповісти

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