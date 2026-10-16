Франція прискорила постачання ракет Україні та допоможе із супутниковими знімками, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж прискорив постачання ракет Україні й працює над тим, щоб допомогти Києву супутниковими знімками та системами раннього попередження.
Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Підтримка України
Макрон наголосив, що Франція та європейські партнери продовжать підтримувати Україну в протистоянні російській агресії.
"Ми не залишимо Україну та українців без підтримки, адже це війна спротиву російській агресії. У час, коли виникають певні неоднозначності, а дехто вагається, роль європейців полягає в тому, щоб твердо дотримуватися своєї позиції. Адже йдеться про безпеку Європи та захист міжнародних принципів", — наголосив він.
За його словами, Європа продовжує надавати Україні бюджетну підтримку, зокрема Європейська комісія оголосила про новий транш фінансування.
Ракети для України
Президент Франції також повідомив про прискорення реалізації домовленостей, досягнутих з Україною в липні.
"Ми прискорили нове постачання ракет, а також усю роботу, яку проводимо у сфері безпілотників і протиракетної оборони. Найближчими днями відбудуться додаткові зустрічі, покликані прискорити процес ліцензування, тобто надання дозволів на швидше виробництво певних видів нашого озброєння третіми сторонами безпосередньо на території України", — заявив Макрон.
- Франція, додав він, також має намір розвивати спільні з Україною оборонні проєкти.
"Крім того, ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Україні посилити її здатність протистояти агресії завдяки супутниковим знімкам і системам раннього попередження, які є надзвичайно необхідними. І Європа має відповідні рішення у цій сфері", — резюмував політик.
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«Ми трохи відстали від графіка через затримки з F-35, але вони вже починають прибувати. Це відкриває для нас можливість передавати F-16 Україні. Ми доставимо 10 одиниць вже цього року», - наголосив прем'єр-міністр Бельгії Барта Де Вевера.