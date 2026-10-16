Франція прискорила постачання ракет Україні та допоможе із супутниковими знімками, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж прискорив постачання ракет Україні й працює над тим, щоб допомогти Києву супутниковими знімками та системами раннього попередження.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підтримка України

Макрон наголосив, що Франція та європейські партнери продовжать підтримувати Україну в протистоянні російській агресії.

"Ми не залишимо Україну та українців без підтримки, адже це війна спротиву російській агресії. У час, коли виникають певні неоднозначності, а дехто вагається, роль європейців полягає в тому, щоб твердо дотримуватися своєї позиції. Адже йдеться про безпеку Європи та захист міжнародних принципів", — наголосив він.

За його словами, Європа продовжує надавати Україні бюджетну підтримку, зокрема Європейська комісія оголосила про новий транш фінансування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон і Зеленський обговорили посилення авіації та антибалістичну систему Freya

Ракети для України

Президент Франції також повідомив про прискорення реалізації домовленостей, досягнутих з Україною в липні.

"Ми прискорили нове постачання ракет, а також усю роботу, яку проводимо у сфері безпілотників і протиракетної оборони. Найближчими днями відбудуться додаткові зустрічі, покликані прискорити процес ліцензування, тобто надання дозволів на швидше виробництво певних видів нашого озброєння третіми сторонами безпосередньо на території України", — заявив Макрон.

Франція, додав він, також має намір розвивати спільні з Україною оборонні проєкти.

"Крім того, ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Україні посилити її здатність протистояти агресії завдяки супутниковим знімкам і системам раннього попередження, які є надзвичайно необхідними. І Європа має відповідні рішення у цій сфері", — резюмував політик.

Читайте також: Макрон закликав надати Україні більше ракет-перехоплювачів перед зимою