Рязанский НПЗ остановил одну из установок после атаки дронов, - Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил работу одной из своих установок первичной переработки нефти после атаки беспилотников, произошедшей 15 октября.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, сообщает Цензор.НЕТ.

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Остановка одной из установок

По данным источников издания, после атаки был остановлен один из агрегатов нефтеперерабатывающего завода CDU-6. Установка уже приостанавливала работу в прошлом месяце — также из-за атаки.

Во время последней атаки на территории предприятия также были повреждены несколько трубопроводов.

НПЗ имеет еще три установки первичной переработки нефти — CDU-1, CDU-3 и CDU-4. На данный момент они продолжают работать.

Подробнее о НПЗ

Мощность Рязанского НПЗ составляет 17 млн тонн в год (около 340 тыс. баррелей в сутки). Предприятие может производить 3,4 млн тонн бензина и 3,8 млн тонн дизельного топлива в год.

Завод, который снабжает Москву топливом, в этом году неоднократно подвергался атакам.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в России заявили о якобы нападении на нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. На территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

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