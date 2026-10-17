Рязанський НПЗ зупинив одну з установок після атаки дронів, - Reuters

Рязанський нафтопереробний завод у Росії призупинив роботу однієї зі своїх установок первинної переробки нафти після атаки безпілотників, яка сталась 15 жовтня.

Про це пише агенція Reuters з посиланням на два джерела в галузі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зупинка однієї з установок

За даними джерел видання, після атаки був зупинений один із агрегатів нафтопереробного заводу CDU-6. Установка вже призупиняла роботу минулого місяця – також через атаку.

Під час останньої атаки на території підприємства також було пошкоджено кілька трубопроводів.

НПЗ має ще три установки первинної переробки нафти – CDU-1, CDU-3 та CDU-4. Наразі вони продовжують працювати.

Більше про НПЗ

Потужність Рязанського НПЗ становить 17 млн тонн на рік (близько 340 тис. барелів на добу). Підприємство може виробляти 3,4 млн тонн бензину та 3,8 млн тонн дизельного пального на рік.

Завод, який забезпечує Москву пальним, цього року неодноразово зазнавав атак.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у Росії заявили про нібито атаку на нафтопереробний завод у Рязанській області. На території нафтопереробного заводу виникла пожежа.

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