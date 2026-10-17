Польша с 2022 года выделила более 480 млн злотых на Starlink для Украины

Польша финансирует Starlink для Украины с 2022 года: на приобретение терминалов и оплату абонентских услуг уже было выделено более 480 млн злотых.

Об этом сообщили в Министерстве цифровизации Польши в ответ на запрос Rzeczpospolita,сообщает Цензор.НЕТ.

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Расходы на годы

Польша оплатила покупку почти 30 тыс. терминалов и до сих пор оплачивает связь для многих из них.

Деньги выделялись из Фонда помощи. В течение 2022 и 2023 годов на это было направлено 202,3 млн злотых, в 2024 году — 120,5 млн, в прошлом году — 132,7 млн, а в текущем году (по состоянию на момент предоставления ответа ведомством) — 25,5 млн. В сумме это составляет 481 млн злотых. Данные за 2026 год не являются окончательными итогами года, а отражают расходы на момент запроса.

В министерстве заявили, что действующий контракт рассчитан на 143,3 млн злотых и действует до конца декабря 2026 года. До конца года Польша потратит на это еще более 100 млн злотых.

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Контрактов на следующие годы пока нет

На данный момент нет подписанных контрактов на ближайшие годы, но это не означает, что Польша не будет продолжать финансировать этот проект. Это будет решение на уровне правительства. Весьма вероятно, что в следующем году Польша будет вносить абонентскую плату за украинских пользователей, добавляет издание.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничило работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахидов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

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