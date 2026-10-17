Россия атаковала Запорожье: число пострадавших возросло до пяти, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж

В ночь на 17 октября российские захватчики нанесли удары по Запорожью. Повреждена жилая инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Повреждены три жилых дома, загорелись автомобили.

Число пострадавших на данный момент составляет пять человек, среди них — 11-летняя девочка.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Последствия атаки









Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар по Днепру: погиб мужчина, есть пострадавшие

Обстрелы области за сутки

Всего за сутки оккупанты нанесли 563 удара по 57 населенным пунктам Запорожской области.



Войска РФ нанесли 21 авиаудар, а также:

нанесли удары 379 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) по населенным пунктам области

20 обстрелов из РСЗО;

143 артиллерийских удара.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали лицей в Ривном во время массированного удара по области, - ОВА. ФОТО