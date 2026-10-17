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Новости Атака на Запорожье
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Россия атаковала Запорожье: число пострадавших возросло до пяти, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж

В ночь на 17 октября российские захватчики нанесли удары по Запорожью. Повреждена жилая инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.

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Повреждены три жилых дома, загорелись автомобили.

Число пострадавших на данный момент составляет пять человек, среди них — 11-летняя девочка.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Последствия атаки 

Атака на Запорожье 17 октября: пять пострадавших, среди них ребенок
Атака на Запорожье 17 октября: пять пострадавших, среди них ребенок
Атака на Запорожье 17 октября: пять пострадавших, среди них ребенок
Атака на Запорожье 17 октября: пять пострадавших, среди них ребенок

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Обстрелы области за сутки

Всего за сутки оккупанты нанесли 563 удара по 57 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 21 авиаудар, а также: 

  • нанесли удары 379 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) по населенным пунктам области 
  • 20 обстрелов из РСЗО;
  • 143 артиллерийских удара.

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Запорожье (3269) обстрел (36212) Запорожская область (4998) Запорожский район (891)
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