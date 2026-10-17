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Россия атаковала Запорожье: число пострадавших возросло до пяти, среди них - ребенок. ФОТОрепортаж
В ночь на 17 октября российские захватчики нанесли удары по Запорожью. Повреждена жилая инфраструктура.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.
Повреждены три жилых дома, загорелись автомобили.
Число пострадавших на данный момент составляет пять человек, среди них — 11-летняя девочка.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Последствия атаки
Обстрелы области за сутки
Всего за сутки оккупанты нанесли 563 удара по 57 населенным пунктам Запорожской области.
Войска РФ нанесли 21 авиаудар, а также:
- нанесли удары 379 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) по населенным пунктам области
- 20 обстрелов из РСЗО;
- 143 артиллерийских удара.
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