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Росія атакувала Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до п’яти, серед них дитина. ФОТОрепортаж
У ніч проти 17 жовтня російські загарбники завдали ударів по Запоріжжю. Пошкоджена житлова інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.
Пошкоджено три житлові будинки, загорілися автомобілі.
Кількість постраждалих наразі п'ятеро, серед них - 11-річна дівчинка.
Усім постраждалим надають медичну допомогу.
Наслідки атаки
Обстріли області за добу
Загалом упродовж доби окупанти завдали 563 удари по 57 населених пунктах Запорізької області.
Війська РФ здійснили 21 авіаудар, а також:
- атакували 379 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) населені пункти області
- 20 обстрілів із РСЗВ;
- 143 артудари.
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