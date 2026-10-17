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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Росія атакувала Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до п’яти, серед них дитина. ФОТОрепортаж

У ніч проти 17 жовтня російські загарбники завдали ударів по Запоріжжю. Пошкоджена житлова інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

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Пошкоджено три житлові будинки, загорілися автомобілі.

Кількість постраждалих наразі п'ятеро, серед них - 11-річна дівчинка.

Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Наслідки атаки 

Атака на Запоріжжя 17 жовтня: п’ятеро постраждалих, серед них дитина
Атака на Запоріжжя 17 жовтня: п’ятеро постраждалих, серед них дитина
Атака на Запоріжжя 17 жовтня: п’ятеро постраждалих, серед них дитина
Атака на Запоріжжя 17 жовтня: п’ятеро постраждалих, серед них дитина

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Обстріли області за добу

Загалом упродовж доби окупанти завдали 563 удари по 57 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 21 авіаудар, а також: 

  • атакували 379 БпЛА різної модифікації (переважно FPV)  населені пункти області 
  • 20 обстрілів із РСЗВ;
  • 143 артудари.

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Автор: 

Запоріжжя (2393) обстріл (37547) Запорізька область (5372) Запорізький район (895)
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