Росія атакувала Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до п’яти, серед них дитина. ФОТОрепортаж

У ніч проти 17 жовтня російські загарбники завдали ударів по Запоріжжю. Пошкоджена житлова інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

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Пошкоджено три житлові будинки, загорілися автомобілі.

Кількість постраждалих наразі п'ятеро, серед них - 11-річна дівчинка.

Усім постраждалим надають медичну допомогу.

Наслідки атаки









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Обстріли області за добу

Загалом упродовж доби окупанти завдали 563 удари по 57 населених пунктах Запорізької області.



Війська РФ здійснили 21 авіаудар, а також:

атакували 379 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) населені пункти області

20 обстрілів із РСЗВ;

143 артудари.

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