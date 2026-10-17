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Новости Ракетная атака на Кривой Рог Обстрелы Днепропетровщины
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РФ атаковала Кривой Рог баллистическими и крылатыми ракетами: под ударом промышленное предприятие. ВИДЕО

В ночь на 17 октября российские захватчики нанесли комбинированный ракетный удар по Кривому Рогу. Враг обрушил на город удар баллистическими и крылатыми ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны области Александр Вилкул.

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"Город находится под комбинированным ударом баллистических и крылатых ракет", — отметил Вилкул.

Позже начальник ОГА Александр Ганжа сообщил, что россияне нанесли удары по промышленному предприятию в Кривом Роге.

"Информацию о пострадавших уточняем", — добавил он.

Удары по области

С вечера 16 октября враг почти 20 раз атаковал три района. Наносил удары беспилотниками и ракетами.

  • В Днепре повреждено предприятие. Погиб человек.
  • В Зеленодольской громаде на Криворожье разрушен частный дом.
  • В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганецкая и Покровская громады.

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Кривой Рог (1646) обстрел (36212) Днепропетровская область (5809) Криворожский район (487)
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