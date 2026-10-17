РФ атаковала Кривой Рог баллистическими и крылатыми ракетами: под ударом промышленное предприятие. ВИДЕО
В ночь на 17 октября российские захватчики нанесли комбинированный ракетный удар по Кривому Рогу. Враг обрушил на город удар баллистическими и крылатыми ракетами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны области Александр Вилкул.
"Город находится под комбинированным ударом баллистических и крылатых ракет", — отметил Вилкул.
Позже начальник ОГА Александр Ганжа сообщил, что россияне нанесли удары по промышленному предприятию в Кривом Роге.
"Информацию о пострадавших уточняем", — добавил он.
Удары по области
С вечера 16 октября враг почти 20 раз атаковал три района. Наносил удары беспилотниками и ракетами.
- В Днепре повреждено предприятие. Погиб человек.
- В Зеленодольской громаде на Криворожье разрушен частный дом.
- В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганецкая и Покровская громады.
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