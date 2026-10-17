РФ атаковала Кривой Рог баллистическими и крылатыми ракетами: под ударом промышленное предприятие. ВИДЕО

В ночь на 17 октября российские захватчики нанесли комбинированный ракетный удар по Кривому Рогу. Враг обрушил на город удар баллистическими и крылатыми ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны области Александр Вилкул.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Город находится под комбинированным ударом баллистических и крылатых ракет", — отметил Вилкул.

Позже начальник ОГА Александр Ганжа сообщил, что россияне нанесли удары по промышленному предприятию в Кривом Роге.

"Информацию о пострадавших уточняем", — добавил он.

Удары по области

С вечера 16 октября враг почти 20 раз атаковал три района. Наносил удары беспилотниками и ракетами.

В Днепре повреждено предприятие. Погиб человек.

В Зеленодольской громаде на Криворожье разрушен частный дом.

В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганецкая и Покровская громады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге обломки российского дрона упали на нежилое здание - возник пожар