Росія атакувала Кривий Ріг балістичними та крилатими ракетами: під ударом промислове підприємство. ВIДЕО

У ніч проти 17 жовтня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Кривому Рогу. Ворог вдарив по місту балістичними та крилатими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони області Олександр Вілкул.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Місто знаходиться під комбінованим ударом балістичних та крилатих ракет", - зазначив Вілкул.

Згодом начальник ОВА Олександр Ганжа повідомив, що росіяни завдали ударів по промисловому підприємству в Кривому Розі.

"Інформацію про постраждалих уточнюємо", - додав він.

Удари по області

З вечора 16 жовтня майже 20 разів ворог атакував три райони. Бив безпілотниками та ракетами.

У Дніпрі пошкоджене підприємство. Загинула людина.

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі понівечений приватний будинок.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі уламки російського дрона впали на нежитлову будівлю - виникла пожежа