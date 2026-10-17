Старый мировой порядок рушится, Европе нужны новые доктрины безопасности, - Залужный. ФОТО

Старый мировой порядок продолжает рушиться вместе с его политической, экономической и системой безопасности.

Об этом пишет в Facebook бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ.

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Разрушение старого мирового порядка

По его словам, часть стран все еще пытается опираться на правила, сформированные после 1945 года, тогда как Россия, Китай и другие недовольные требуют новых правил, чтобы получить больше политического влияния.

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Европе нужны новые доктрины и технологии

"Именно о вызовах для международной безопасности мы поговорили с офицерами из Нидерландов, проходящими учебную программу Higher Defence Education. Может ли в таких условиях существующая система безопасности защищать старый мировой порядок? Это большой вопрос. Европе нужны новые доктрины и новая система безопасности, которые будут учитывать реалии современной войны. Речь идет не только о технологиях и дронах, но и о тактике их применения, интеграции в организационную структуру вооруженных сил, налаживании новых производств", — подчеркивает Залужный.







Он также отмечает, что старые системы действуют по инерции — те же производители вооружений имеют многомиллионные контракты, расписанные на десятилетия вперед.

"Заинтересованы ли они в том, чтобы их нишу заняли новые дешевые дроны? Ответ очевиден", — продолжает Залужный.

Вопрос личного состава — еще один вызов, который стоит особенно перед небольшими европейскими странами, которые не могут рассчитывать на большой мобилизационный ресурс. Единственный выход здесь — внедрение оборонных технологий и разумная мобилизация.

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Политическая воля и украинский опыт

"Но главное, о чем я всегда говорю в таких беседах с европейцами, — нужна политическая воля к переменам. Нужны четкие политические цели, стратегия их достижения и готовность к не всегда популярным решениям. У Европы есть ресурсы, есть технологии и есть в союзниках одна из двух стран в мире с реальным опытом современной войны — Украина. С украинским опытом есть все возможности для построения общей европейской системы безопасности, эффективной в мире новых угроз", — резюмирует посол.