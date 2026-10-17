РФ атаковала Житомирщину БпЛА: повреждены два дома, есть пострадавшие

Утром 17 октября российский беспилотник атаковал Овруцкую громаду Житомирской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате удара беспилотника повреждены два частных дома в Овруцкой громаде.

Во время атаки пострадали три человека. Их доставили в больницы области, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация о состоянии пострадавших и других последствиях атаки пока не уточняется.

Что предшествовало?

12 октября Житомирская область также оказалась под вражескими ударами. Под ударом оказались объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ ударила КАБами по Сумам: погиб мужчина, есть раненые и попадания в жилой сектор (обновлено). ВИДЕО+ФОТО