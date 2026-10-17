РФ атаковала Житомирщину БпЛА: повреждены два дома, есть пострадавшие
Утром 17 октября российский беспилотник атаковал Овруцкую громаду Житомирской области
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.
В результате удара беспилотника повреждены два частных дома в Овруцкой громаде.
Во время атаки пострадали три человека. Их доставили в больницы области, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Информация о состоянии пострадавших и других последствиях атаки пока не уточняется.
Что предшествовало?
12 октября Житомирская область также оказалась под вражескими ударами. Под ударом оказались объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры в Коростенском районе.
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