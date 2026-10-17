РФ атакувала Житомирщину БпЛА: пошкоджено два будинки, є постраждалі

Уранці 17 жовтня російський безпілотник атакував Овруцьку громаду Житомирської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

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Унаслідок удару безпілотника пошкоджено два приватні будинки в Овруцькій громаді.

Під час атаки постраждали троє людей. Їх доправили до лікарень області, де вони отримують необхідну медичну допомогу.

Інформація про стан постраждалих та інші наслідки атаки наразі не уточнюється.

Що передувало?

12 жовтня Житомирщина також опинилася під ворожими ударами. Під ударом були обʼєкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі.

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